30 августа в Казахстане отмечают государственный праздник - День Конституции. По большому счету мы должны праздновать его 28 января. Именно в этот день в 1993 году независимый Казахстан принял свою первую Конституцию.

По этой Конституции президент был подотчетен Верховному Совету. Депутаты могли в любой момент вызвать президента и потребовать отчета за те или иные его действия. Это не понравилось Нурсултану Назарбаеву. Верховный Совет разогнали, и новая Конституция была принята 30 августа 1995 года на всенародном референдуме, она даже не проходила обсуждения в Парламенте.

Новая Конституция резко усилила власть Назарбаева, чего, собственно, он и добивался. В ней отсутствовала система сдержек и противовесов между судебной, законодательной и исполнительной ветвями власти. Теперь депутаты и мечтать не смели, чтобы вызвать президента в Парламент с отчетом. Парламент просто стал инструментом исполнительной власти. Доказательство этому мы получили позже. Например, в августе 2018 года состоялась встреча Назарбаева с тогдашним председателем сената Токаевым, на которой последний доложил об итогах прошедшей сессии, а президент наметил планы на предстоящую сессию. Получается, что Парламент сам ничего не решает.

Но и этого оказалось недостаточно. Тут же валом пошли изменения и поправки. По Конституции 1993 года президент избирался на 5 лет и не мог занимать эту должность более двух сроков подряд. Уже в 1998 году в новую Конституцию вносят изменение: срок пребывания на посту президента увеличен до 7 лет. В 2007 году в Конституции было зафиксировано особое положение Нурсултана Абишевича, на которого теперь не распространялось ограничение по срокам пребывания в должности. В 2011 году была внесена поправка, устанавливавшая конституционные основы назначения и проведения внеочередных выборов. И мы сбились со счета, сколько их было проведено за время нахождения Назарбаева на посту президента. В этом же году за Назарбаевым был закреплен статус Елбасы. Он и члены его семьи полностью освобождаются от уголовной ответственности. Согласно поправкам, Совбез стал главным конституционным органом Казахстана. Видимо, уже тогда Елбасы готовил себе место после ухода с поста президента. И в июле 2018 года Назарбаев возглавил Совет Безопасности Казахстана, причем пожизненно.

Кстати, пожизненные должности посыпались на Назарбаева, как перезревшие орехи. «Установление пожизненного статуса есть первый кирпичик, вынутый из республиканского строя», - сказал писатель Манфред.

Таким образом, Конституция 1995 года после всех поправок дала ничем не ограниченные права одному человеку. Примечательно, что все эти изменения в Основной закон внесены уже без референдума.

Стефан Цвейг говорил: «Любая привилегия всегда воспринимается другими как несправедливость». Я тоже не понимаю, почему наши правоохранительные органы не смеют «прикоснуться» к депутату любого уровня, пока его не лишат этого статуса. Но такая у нас Конституция, при которой мы наблюдаем Парламент без силы, министров без воли, а народ без права. Слова «свобода», «справедливость», к сожалению, остаются только словами.

Мне кажется, что все статьи нашей Конституции можно заменить немецкой поговоркой: «Живите хорошо, ешьте капусту, пейте пиво, любите меня».