Министерство здравоохранения и Министерство труда и социальной защиты населения наделили новыми функциями и полномочиями. Соответствующий указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан" подписал Президент Касым-Жомарт Токаев 19 июля, передает Tengrinews.kz.

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Президент постановил реорганизовать:

Министерство труда и социальной защиты населения с передачей ему с 1 января 2022 года функций и полномочий Министерства внутренних дел в области миграции населения, а также по вопросам беженцев, за исключением функций и полномочий по пресечению незаконной иммиграции, реадмиссии незаконных иммигрантов, выдаче виз на выезд из Республики Казахстан и въезд в Республику Казахстан, документированию населения и гражданства;

Министерство здравоохранения с передачей ему функций и полномочий Министерства внутренних дел по координации государственной политики в сфере медицинского обеспечения:

с 1 июля 2022 года - в отношении лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы;

с 1 января 2023 года - в отношении лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Указ введен в действие со дня подписания.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения теперь будет отвечать за медицинские услуги в казахстанских колониях.

"Передача функций медицинского обеспечения осужденных в ведение Министерства здравоохранения в рамках реформы МВД по освобождению от несвойственных функции и модернизации пенитенциарной системы позволит получить широкий доступ к современным методам обследования, диагностики и лечения. Это также предоставит медицинским работникам независимость от администрации учреждений, что искоренит укрытие возможных неправомерных действий", - заявил 21 июля министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Отмечается, что система медицинского обеспечения УИС находится в неравном положении с медицинским обслуживанием гражданского сектора с точки зрения ресурсов, качества и контроля услуг.

Основной проблемой в МВД называют нехватку медперсонала. При этом размер заработной платы медицинских работников учреждений УИС ниже, чем у работников гражданского сектора здравоохранения.

Сообщается, что в гражданском здравоохранении также имеется значительная материально-техническая база и больше квалифицированных медицинских специалистов, имеющих большой практический опыт. Поэтому комиссией по реформе правоохранительной и судебной систем были поддержаны предложения МВД о передаче в ведение Минздрава медицинского обеспечения лиц, содержащихся в учреждениях УИС.

"Согласно минимальным стандартным правилам, принятым Генеральной Ассамблеей ООН, осужденные должны обеспечиваться такими же стандартами медико-санитарного обслуживания, которые существуют в обществе. Поэтому передача функций медобеспечения лиц, содержащихся под стражей, в гражданское ведомство – это действительно значимое историческое событие в Казахстане", - добавила руководитель представительства PRI в Центральной Азии Жанна Назарова.