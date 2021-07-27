Пообещавший казахстанцам "изменить свою жизнь к лучшему" депутат маслихата и кандидат в акимы Сапар Барлыбаев победил на выборах акима города Ерейментау, передает Tengrinews.kz.

кадр из видео

В акимате Акмолинской области подтвердили победу 45-летнего Сапара Барлыбаева.

Напомним, ранее Сапар Барлыбаев оговорился во время интервью с ведущим программы "Акимы" на телеканале "Хабар 24" Асхатом Ниязовым.

"Если мы все вместе сделаем все правильный выбор - проголосуете за меня, я постараюсь изменить свою жизнь к лучшему", - сказал он.

Видео с оговоркой кандидата в акимы Ерейментау Сапара Барлыбаева стало вирусным в Казнете.