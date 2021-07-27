Пообещавший "изменить свою жизнь к лучшему" кандидат все-таки стал акимом
Tengrinews.kz
27 июля 2021, 13:03 | Государство
Пообещавший казахстанцам "изменить свою жизнь к лучшему" депутат маслихата и кандидат в акимы Сапар Барлыбаев победил на выборах акима города Ерейментау, передает Tengrinews.kz.
кадр из видео
В акимате Акмолинской области подтвердили победу 45-летнего Сапара Барлыбаева.
Напомним, ранее Сапар Барлыбаев оговорился во время интервью с ведущим программы "Акимы" на телеканале "Хабар 24" Асхатом Ниязовым.
"Если мы все вместе сделаем все правильный выбор - проголосуете за меня, я постараюсь изменить свою жизнь к лучшему", - сказал он.
Видео с оговоркой кандидата в акимы Ерейментау Сапара Барлыбаева стало вирусным в Казнете.
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