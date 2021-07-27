В понедельник, 26 июля 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 209 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,0%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 91, г. Рудный – 43, г. Аркалык – 23, Аулиекольский район – 9, по 8 случаев в г. Лисаковске и Денисовском районе, 6 в Мендыкаринском районе, 5 случаев в районе имени Б. Майлина, по 3 случая в Алтынсаринском, Сарыкольском и Костанайском районах, по 2 случая в Амангельдинском, Камыстинскоми Узункольском районах, 1 случай в Карасуском районе.

186 пациентов обследованы по самообращению, 19 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью.

Из числа инфицированных 190 с симптомами заболевания, 19 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 26 июля 2021 г. зарегистрировано 19 587 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 17 748 человек.