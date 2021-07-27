Токио-2020: победное шествие боксеров и медальные надежды в теннисе
Сергей БИРКЛЕ
Соревнования по 28 видам спорта прошли в третий медальный день XXXII летних Олимпийских игр в Японии. Ровно в половине из них были разыгран 21 комплект наград.
Третью бронзовую медаль в копилку Казахстана принесла тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло / Фото НОК РК
Третий день подряд одна из наград попадает в копилку Казахстана. Третьей обладательницей медали Олимпиады в Токио стала тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло из Алматинской области, завоевавшая третье место в весовой категории до 55 кг с результатом 213 кг (рывок - 90 кг, толчок - 123 кг). Интересно, что ставшая олимпийской чемпионкой филиппинка Хидилин Диас (224 кг) принесла своей стране первую в истории Олимпийских игр золотую медаль.
Кроме Чиншанло, еще десять казахстанских спортсменов 26 июля приняли участие в соревнованиях по семи видам программы.
Третьей победы на старте Олимпиады добились боксеры. Выступающий в весовой категории до 52 кг Сакен Бибосынов из Туркестанской области в 1/16 финала выиграл у Янкьеля Риверы Фигероа из Пуэрто-Рико - 4:1. В следующем раунде казахстанец встретится с посеянным под вторым номером бронзовым призером чемпионата мира-2019 Биллалом Беннама из Франции. Бибосынов также является бронзовым призером прошедшего в Екатеринбурге чемпионата мира, но тогда он выступал в весовой категории до 49 кг.
Первая ракетка Казахстана Елена Рубакина вышла в третий раунд оимпийского теннисного турнира в одиночном разряде / Фото ktf.kz
Успешно преодолела второй круг теннисного турнира в одиночном разряде первая ракетка Казахстана Елена РЫБАКИНА, уверенно переиграв в двух сетах Ребекку Петерсон из Швеции - 6:2, 6:3. В третьем гейме первого сета шведке удалось сделать брейк и повести в счете, но затем Елена взяла пять розыгрышей подряд и выиграла партию со счетом 6:2. Во втором сете Петерсон вновь повела в счете - 2:0, но Рыбакина, выиграв гейм на подаче соперницы, вышла затем вперед и одержала победу.
- Сегодня я играла неплохо, - сказала после поединка Елена. - В начале первого сета немного торопилась, не всегда принимала правильные решения. Но в целом я довольна своим матчем. Погодные условия были немного получше, чем вчера. Но все равно сохраняется высокая влажность, поэтому, когда меняются мячи на новые, испытываешь другие ощущения. Я сделала хорошую недельную подготовку после Уимблдона и физически чувствую себя хорошо. Буду готовиться к следующему матчу.
Соперницей Рыбакиной в матче за выход в четвертьфинал станет Донна Векич из Хорватии, переигравшая во втором круге третью ракетка мира Арину Соболенко из Беларуси (6:4, 3:6, 7:6).
Не смогли пробиться в финал соревнований по стендовой стрельбе среди женщин в дисциплине «скит» (круглый стенд) Зоя Кравченко из Шымкента и Асем Орынбай из Алматинской области, занявшие по итогам двух квалификационных раундов соответственно 22-е (113 очков) и 26-е (111 очков) места. Золотую медаль в этом виде завоевала Эмбер Инглиш (США), установившая в финале олимпийский рекорд (56 очков), и призерами Олимпийских игр стали Диана Бакози (Италия) и Мэн Вей (Китай).
В командных соревнованиях по стрельбе из лука среди мужчин сборная Казахстана в составе представителей Алматинской области Дениса Ганькина, Ильфата Абдуллина и Санжара Мусаева в 1/8 финала встретилась со спортсменами из Индии. Казахстанские лучники в упорной борьбе проиграли со счетом 2:6 (54:55, 51:52, 57:56, 54:55) и завершили выступление на турнире.
Бронзовый призер чемпионата Азии-2017, участник Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Жансай Смагулов представлял Казахстан в Токио в турнире по дзюдо в весовой категории до 73 кг. В первом раунде он одержал победу над чемпионом Европы-2018 Фердинандом Карапетяном из Армении. А во второй схватке Смагулов уступил канадцу Артуру Маржелидону. Олимпийским чемпионом в этой весовой категории стал шестикратный чемпион мира Oно Сехей из Японии, уже выигрывавший золотую медаль в Рио-де-Жанейро. «Серебро» завоевал олимпийский чемпион 2012 года Лаша Шавдвтуашвили (Грузия), а обладателями бронзовых наград стали Цогтбаатар Ценд-Очир (Монголия) и чемпион мира-2018 Ан Чанг Рим (Южная Корея).
Не смог пробиться в десятку финалистов в гребном слаломе на каноэ-одиночке Александр Куликов из Восточно-Казахстанской области, показав в полуфинале 12-й результат - 110,23 (108,23 + 2 штрафные секунды). Тройку призеров Олимпиады в итоге здесь составили Бенжамин Савшек (Словения), Лукас Рохан (Чехия) и Сидерис Тасиадис (Германия).
В третьем раунде турнира по настольному теннису потерпел поражение Кирилл ГЕРАСИМЕНКО из Нур-Султана, уступивший в пяти партиях представителю Германии Тимо Боллу - 1:4 (11:7, 6:11, 7:11, 2:11, 1:11). В интервью Olympic.kz Герасименко прокомментировал свое выступление:
- Эмоции, конечно, не из лучших, когда заканчиваешь турнир поражением. От соперника я ожидал сильной игры. Однако и сам наделал много своих ошибок. Виной тому стало именно то самое ожидание чего-то крепкого от оппонента. Думал, что будет бить сильными топ-спинами. Но он остался на той же тактике против меня. А я в свою очередь начал экспериментировать с подачами, приемами. Потом было тяжело перестроиться на свою, более стабильную игру. А Болл как раз набрал по ходу матча обороты. Теперь буду работать над собой, над своими ошибками, которых еще много. На этом жизнь не останавливается. Всем спасибо за поддержку.
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