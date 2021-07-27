Как отдохнут казахстанцы в августе
Tengrinews.kz
27 июля 2021, 11:18 | Государство
В августе казахстанцы, работающие по пятидневной рабочей неделе, получат 10 выходных, передает Tengrinews.kz.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В последний месяц лета жители страны будут работать 21 день.
30 августа в стране отмечается День Конституции. Единственный государственный праздник этого месяца выпадает на понедельник. Это значит, что при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут три дня подряд - с 28 по 30 августа.
При шестидневке жителей страны ждут всего 6 выходных и 25 рабочих дней.
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