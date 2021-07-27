В августе казахстанцы, работающие по пятидневной рабочей неделе, получат 10 выходных, передает Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

В последний месяц лета жители страны будут работать 21 день.

30 августа в стране отмечается День Конституции. Единственный государственный праздник этого месяца выпадает на понедельник. Это значит, что при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут три дня подряд - с 28 по 30 августа.

При шестидневке жителей страны ждут всего 6 выходных и 25 рабочих дней.