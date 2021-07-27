На XXXII летних Олимпийских играх в Токио прошли соревнования по тяжелой атлетике среди женщин в весовой категории до 55 кг, в которых выступила и представительница Казахстана трехкратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта Зульфия ЧИНШАНЛО из Алматинской области.

За награды в этой весовой категории в группе «А» боролись спортсменки из девяти стран.

Первое упражнение - рывок - Зульфия начала с 90 кг. Взяв вес с первой попытки, в двух следующих она подходила к штанге весом 93 кг и поднимала ее, но оба раза судьи попытки не засчитывали.

С таким же результатом закончили первое упражнение еще две спортсменки - серебряный призер чемпионата мира и Азиатских игр Кристина Шерметова из Туркменистана и Ана Лопес из Мексики.

А четыре участницы показали лучшие результаты. Действующая чемпионка Европы Камила Конотоп из Украины вырвала во второй попытке 94-килограммовую штангу. Чемпионке мира и Азии Ляо Цююнь из Китая, использовавшей все три попытки, покорились 97 кг. Такой же результат во второй попытке показала и серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро филиппинская тяжелоатлетка Хидилин Диас. Лучший же результат в рывке показала представительница Узбекистана, бронзовый призер чемпионата Азии Муаттар Набиева, в третьем подходе подняв 98 кг и установив олимпийский рекорд.

Соревнования в толчке казахстанка начала со 123 кг, что стало самым большим начальным весом среди всех участниц. Правда, первую попытку ей судьи не засчитали. Но Чиншанло справилась с этим весом во второй попытке, отказавшись от подхода в третьей. Больше смогли толкнуть использовавшие все три попытки филиппинка и китаянка. Диас при этом установила два олимпийских рекорда, толкнув 127 кг и набрав в сумме двоеборья 224 кг, и завоевала золотую медаль. Серебряным призером стала Ляо, толкнув на 1 кг меньше и на столько же меньше набрав в двоеборье 223 кг.

А Чиншанло с суммой 213 кг заняла третье место, завоевав третью бронзовую медаль для Казахстана.

В интервью для Olympic.kz спортсменка прокомментировала свое выступление:

- Я очень довольна. После чемпионата мира в 2014 году не было высоких результатов. И долгое время готовились к Токио. Самое главное, что удалось испытать эмоции. На третий подход в толчке я не вышла, потому что уже не было смысла. А для рекорда необходимо было толкать 132 килограмма. Но на сборах я показывала максимум 130 кг, да и весовая категория у меня была другая - до 57 кг. Пандемия подготовке не помешала. Хочу сказать спасибо всем за поддержку. Очень помогали мне тренеры Виктор Ни и Бахыт Ахметов. Через год Азиатские игры. Но пока могу сказать, что надо поработать над рывком. А через год появится ясность по поводу участия в Играх-2024.

Фото НОК РК