Первые прямые выборы сельских акимов прошли 25 июля в 65 избирательных округах - это 168 населенных пунктов Костанайской облати. Голосовали в 173 избирательных участках.

Теперь акимов 4-го уровня будут выбирать регулярно - в случае досрочной отставки, либо после истечения срока полномочий. Ранее сельских акимов назначали акимы районов.

- Всего в списки избирателей было внесено 46 799 избирателей, - сообщил сегодня, 26 июля, на брифинге в РСК председатель территориальной избирательной комиссии Костанайской области Александр МАЛАШКО. - Явка по области составила 84,4%. За соблюдением выборного законодательства при организации проведения голосования наблюдали 207 представителей политических партий, 279 общественных и некоммерческих организаций.

На всех участках были предусмотрены необходимые меры по недопущению распространения КВИ.

В выборной кампании участвовали 59 кандидатов, выдвинутых политпартиями и 88 самовыдвиженцев, из последних акимами стали 7 кандидатов. Самая большая конкуренция в с. Троебратское Узункольского района - 4 кандидата на место акима.

- Акимами избраны 8 женщин (12% из общего числа), - сообщил Малашко. - 46 акимов избрали повторно в конкретном сельском округе, 19 - вновь избранные акимы. Средний возраст избранных акимов - 47,4 года, самому молодому - 28 лет, самому взрослому - 62 года. 52 избранных акима - представители правящей партии «Нур Отан», 2 из партии «Адал», 2 из «Ауыл» и 2 из «Ак жола».

56 акимов - госслужащие. Трое акимов ранее управляли другими сельскими округами. Двое - представители коммерческих структур, 4 - работники бюджетных организаций и один до выборов временно не работад.

25 июля корреспондент «НГ» стал свидетелем выборов сельских акимов в с. Пешковка Федоровского района. Впечатления стали поводом для вопросов.

- Почему акимы, которые уже находились у власти, могли участвовать в выборах? Насколько это эффективное решение, например, если аким не выполнил свои обещания?

- Согласно действующему законодательству, аким села избирается на 4 года, но не более двух раз подряд, Если действующие акимы пользуются авторитетом и уважением своих сельчан, то не удивительно, что их переизбрали. Это не противоречит законодательству.

- Почему на парламентских выборах 10 января 2021 года журналистам для пропуска не требовалось наличие результатов ПЦР-теста, а на вчерашних выборах требовалось? С чем связано это изменение?

- Санитарно-эпидемиологическая ситуация, которая сложилась сейчас и 10 января, разная. Мы действовали согласно последнему Постановлению главного санитарного врача РК, в котором подробно расписано, что каждый наблюдатель, доверенное лицо или журналист, который присутствует на избирательном участке, должен иметь либо паспорт вакцинации, либо результаты ПЦР-тестирования, который он прошел не более 3 дней назад. Это все также указано в «Правилах поведения на избирательном участке».

- Почему избирателей на пункты пускали без прохождения системы Ashyq, а для журналистов это было обязательно?

- Да, помимо указанных выше документов нужно было пройти через систему Ashyq. У избирателей же мерили температуру, если она была более 37 градусов, их не допускали к голосованию. Но таких случаев замечено не было.

- Насколько большой была разница в количестве голосов в пользу того или иного победителя? Были ли случаи минимального перевеса или относительного паритета голосов? - спросил журналист Константин ДОЛЖАНСКИЙ.

- Слишком огромного перевеса не было, это была равная борьба. Со всеми данными можно ознакомится на сайте ЦИК.

- Были ли выявлены нарушения во время выборов? Если да, то какие?

- Вчера и сегодня заявлений, жалоб, обращений от избирателей ни в районные избирательные комиссии, ни в ТИК не поступало.

- Была информация о подарках избирателям. За чей счет делались эти подарки?

- Если не ошибаюсь, эти подарки делались в Костанайском районе, первым избирателям, молодым. Это за счет самих членов избирательной комиссии. То есть, они для своих сельчан хотели устроить маленький праздник, чтобы этот день запомнился. Тем более, что день, можно сказать, исторический, это же первые подобные выборы.

Фото РСК