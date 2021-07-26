В воскресенье, 25 июля 2021 года, в Костанайской области зарегистрирован 181 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,94%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась так: г. Костанай - 67, г. Рудный – 36, г. Аркалык – 24, г. Лисаковск – 11, по 7 случаев в г. Житикаре и районе имени Б. Майлина, 6 случаев в Аулиекольском районе, по 5 случаев в Костанайском и Федоровском районах, по 4 случая в Амангельдинском, Карабалыкском, районах, 2 случая в Алтынсаринском районе, по 1 случаю в Денисовском, Сарыкольском и Узункольском районах.

163 пациента обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 6 с профилактической целью.

Из числа инфицированных 164 с симптомами заболевания, 17 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 25 июля 2021 г. зарегистрировано 19 378 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 17 558 человек.