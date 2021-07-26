Мастер-классы организовала 21-23 июля танцевальная студия Shakti при поддержке посольства Индии в Казахстане. Студия работает с 2018 года, такие мастер-классы проводит ежегодно, ее воспитанники часто участвуют в танцевальных конкурсах и даже два раза выступали в посольстве Индии.

- Обычно это делается так, – рассказывает руководитель студии Айнур УТЕШОВА. - Я пишу на имя посла запрос, что мы хотим пригласить преподавателей. Мне ни разу ещё не отказали.

Преподавательница танца Трипти САНВАЛ за два дня в Костанае поставила 9 номеров. Каждый день группы репетировали днем или вечером по 2 часа, а в третий день их объединили для заключительного концерта.

- Я заметила, что индийские и казахские национальные танцы мало чем отличаются друг от друга, - говорит мадам Санвал. - Движения похожи, даже народные костюмы у нас имеют что-то общее.

Учитель музыки Правин Кумар ДУБЕЙ играет на индийской фисгармонии (инструмент похожй на баян, только ставится он на пол) и на табле – индийских барабанах. Эти два дня он провел в компании костанайского домбриста Наурызбая АМИРХАМЗИНА. Дуэт готовил выученные за два предыдущих дня индийские и казахские национальные мелодии. Наурызбай в шутку, отвечая на вопрос, чему его научил господин Дубей, сказал:

- Очень интересно с ним работать. Вот на домбре меня научил играть.

- Я действительно пробовал играть на домбре в Нур-Султане, - говорит Дубей. – Ещё пытался учить казахские песни, попросил сотрудников посольства переписать мне текст латиницей и учил.

Заморские гости живут в Нур-Султане с конца марта. Работают они в культурном центр имени Свами Вивекананды при Посольстве Индии. Каждые два года педагоги в центре меняются, а предыдущие едут дальше или возвращаются на родину. Трипти Санвал до этого была в Узбекистане, поэтому примерно представляла, какие традиции могут быть в Казахстане.

- Для меня было удивительно, насколько люди тут отзывчивые, - говорит Трипти Санвал и ее коллега соглашается. - Ещё большим шоком для меня было узнать, что почти каждый здесь хоть немного, но знаком с нашими традициями, а особенно кинематографом. Часто в такси меня спрашивают «ВЫыиз Индии?» и, не дожидаясь ответа, начинают петь песню из «Танцора диско».

До приезда в Костанай,Трипти и Правин провели мастер-классы в Аркалыке.

Культурный центр приурочил эти поездки к 75-летию независимости Индии, страна будет отмечать его в следующем году.

Фото Арсения СТАКАНОВА