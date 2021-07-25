В субботний уик-энд на XXXII летних Олимпийских играх в Японии прошли соревнования по 23 видам спорта и были разыграны первые 11 комплектов наград. Казахстан в Токио представляют 96 спортсменов, завоевавшие 97 лицензий в 27 видах спорта.

Японская теннисистка Наоми Осака зажгла олимпийский огонь

Накануне в Токио прошла церемония открытия Олимпийских игр, в которой приняли участие спортсмены из 205 стран, а также команда беженцев. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, обращаясь к участникам Игр с речью, отметил причину изменения олимпийского девиза, предложенным основателем современных Олимпийских игр Пьером де Кубертеном и утвержденным первым Олимпийским конгрессом в 1894 году:

- Сегодня наступило время надежд. Наконец-то мы все здесь, вместе, атлеты из более чем 200 национальных олимпийских комитетов и олимпийской команды беженцев. Наше олимпийское сообщество уже научилось тому, что бороться со всеми актуальными проблемами мы можем, только оставаясь вместе. Нам нужно больше солидарности - как внутри различных обществ, так и в сотрудничестве между ними. Без солидарности мир невозможен. В олимпийском сообществе мы все равны. Мы всегда сильнее вместе. Вот почему МОК изменил олимпийский девиз - «Быстрее, выше, сильнее - вместе!» («Citius, altius, fortius - communis!»).

После выступления главы МОК 126-й император Японии Нарухито объявил, что летние Олимпийские игры 2020 года в Токио открыты, а японская теннисистка Наоми Осака зажгла олимпийский огонь.

В первый медальный день Олимпиады в соревнованиях по семи видам спорта выступили 13 казахстанских спортсменов.

В этот день первую награду в копилку сборной страны принес дзюдоист Елдос Сметов из Жамбылской области, завоевавший третье место в весовой категории до 60 кг. Выступавшая в женском турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг Отгонцецэг Галбадрах из Шымкента уступила в первой схватке Янань Ли из Китая.

Первую медаль Олимпиады в Токио принес в копилку Казахстана дзюдоист Елдос Сметов

Велосипедисты из Северо-Казахстанской области Алексей Луценко и Дмитрий Груздев, а также Вадим Пронский из Павлодарской области выступили в 234-километровой групповой гонке. Лучшим из казахстанцев был Луценко, финишировавший 21-м с результатом 6 час. 11 мин. 46 сек., уступив победителю Ричарду Карапасу из Эквадора 6 мин. 20 сек. Груздев и Пронский сошли с дистанции. На предстоящей Олимпиаде Луценко выступит еще в гонке с раздельным стартом, которая пройдет 28 июля.

Первым из казахстанских боксеров вышел на олимпийский ринг Серик Темиржанов из Павлодарской области, выступающий в весовой категории до 57 кг. Дважды отправив в нокдаун по ходу боя своего соперника - Роланда Галоша из Венгрии, казахстанец одержал уверенную победу - 5:0 и вышел в 1/8 финала.

Сразу в три финала соревнований по спортивной гимнастике пробился Милад Карими из Алматы. В многоборье он набрал 82,565 балла и попал в число 24-х финалистов с 18-м результатом. На втором месте он завершил выступления на перекладине, набрав 14,766 балла. С таким же результатом он занял восьмое место в вольных упражнениях и также заработал право на продолжение борьбы за медали в финале. В упражнении на коне казахстанец занял 70-е место (11,900), выступления на кольцах завершил с 48-м результатом (13,300), в опорном прыжке был 26-м (13,866), а на параллельных брусьях показал 40-й результат (13,400).

В теннисном турнире первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стартовала в одиночном разряде с победы над Самантой Стосур из Австралии - 6:4, 6:2. В следующем круге Рыбакина встретится с победительницей противостояния Майар Абдельазиз (Египет) - Ребекка Петерсон (Швеция).

Не смог преодолеть первый круг одиночного разряда Александр Бублик, уступивший второй ракетке мира Даниилу Медведеву из России - 4:6, 6:7. Чуть позже Бублик и Александр Голубев уступили в парном разряде французскому дуэту Жереми Шарди и Гаэль Монфис -7:6, 6:7, 7:10.

А Зарина Дияс в матче с Барборой Крейчиковой из Чехии из-за травмы ноги отказалась от борьбы в первом сете при счете 5:2 в пользу соперницы.

Всего 0,07 сек. не хватило для попадания в число 16-ти полуфиналистов в плавании брассом на дистанции 100 м олимпийскому чемпиону Рио-де-Жанейро Дмитрию Баландину из Алматы. В предварительных заплывах он показал 17-й результат - 59,75 сек.

Завершила свои выступления на Олимпиаде представительница настольного тенниса из Нур-Султана Анастасия Лаврова, уступившая в первом раунде Марии Сяо из Испании в пяти партиях - 1:4 (9:11, 6:11, 4:11, 11:7, 3:11).

Накануне официального открытия Игр успешно выступил в академической гребле в одиночке в первом раунде квалификации Владислав Яковлев из Туркестанской области. Он занял третье место в своем заплыве - 7.10,08 (15-й результат среди всех участников) и прошел в четвертьфинал.

Еще три казахстанских спортсмена, представляющие Алматинскую область, выступили накануне в квалификационных соревнованиях по стрельбе из лука. Денис Ганькин занял 9-е место с лучшим своим результатом в сезоне - 669 очков. Также свой лучший результат в сезоне показал Ильфат Абдуллин, занявший 27-е место - 657. Санжар Мусаев стал 52-м (647).

Сегодня, 25 июля, Казахстан будет представлен на Олимпийских играх в Токио в одиннадцати видах спорта.

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