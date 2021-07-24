Сегодня, 24 июля, на Олимпийских играх в Токио разыгрываются первые 11 комплектов наград. Только что завершились соревнования по дзюдо в двух весовых категориях - по одной в женской и в мужской.

Елдос Сметов на татами в Токио в поединке с турецким дзюдоистом Мехраджой Аккусом / Фото REUTERS

Женщины выступали в категории до 48 кг, а мужчины - до 60 кг. В обоих весовых категориях выступали и дзюдоисты Казахстана. Честь страны защищали дебютантка Игр Отгонцэцэг Галбадрах из Шымкента и серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де Жанейро (Бразилия) Елдос Сметов из Жамбылской области.

К сожалению, Галбадрах выбыла из борьбы за медали, уступив на старте китайской спортсменке Янань Ли.

Первым соперником Сметова стал представитель Турции Мехраджа Аккус, а итог стартовой схватки - чистая победа казахстанца. Еще одна чистая победа была одержана Сметовым в четвертьфинале над южнокорейский дзюдоистом, двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, серебряным призером чемпионата Азии, бронзовым призером Азиатских игр Вон Джин Кимом.

Четвертьфинал: Сметов (Казахстан) - Ким (Южная Корея) - 10:0

В полуфинале казахстанскому дзюдоисту противостоял хозяин Олимпийских игр трехкратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады-2016 Наохиса Такато. На пути к полуфиналу японский дзюдоист одержал победы над бронзовым призером Европейских игр и чемпионата Европы Йорре Ферстрэтеном из Бельгии и над чемпионом мира 2020 года Лухуми Чхвимиами из Грузии.

Уступив своему сопернику в схватке за выход в финал, Елдос Сметов в поединке за бронзовую медаль встретился с выступающим за Нидерланды грузином Торнике Чкадуа и одержал уверенную победу.