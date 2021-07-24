За прошедшие сутки, 23 июля, в регионе зарегистрировано 167 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,88%. Днем ранее в области зафиксировали 156 заболевших.

Иллюстративное фото pixabay.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 53, Рудный – 24, Аркалык – 21, по 9 случаев - в Лисаковске и Амангельдинском районе, 8 случаев в районе им. Б. Майлина, по 7 случаев - в Житикаре, Аулиекольском и Мендыкаринском районах, 6 случаев в Алтынсаринском районе, 5 в Карасуском районе, по 4 случая - в Камыстинском и Костанайском районах, 2 случая в Денисовском, 1 случай в Наурзумском районе.

- 133 обследованы по самообращению, 34 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, - сообщили в областном ифнормационном штабе. - Из числа инфицированных 135 с симптомами заболевания, 32 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 23 июля 2021 г. зарегистрировано 19 019 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 17 335 человек.