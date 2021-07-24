На двух этажах Костанайской картинной галереи размещено более сотни работ одного из самых известных костанайских художников – Александра ЗАХАРЧЕНКОВА: на первом этаже 77 акварельных и живописных произведения, на втором – 52 графических работы.

Выставка получилась дважды юбилейная. Во-первых 8 июля Александр Васильевич отметил свой 65-й день рождения, а во-вторых, это 30-я по счёту персональная выставка художника.

- Это выставка, на которую хочется смотреть, картины, которые хочется разглядывать,- отметила директор Костанайского областного историко-краеведческого музея Умут АКИМБАЕВА. – Хочется долго ходить и радоваться этим картинам, тому свету, который пробивается сквозь эти полотна.

"Утро в лесу", 2016

Свет на картинах, вернее не так… в картинах Захарченкова – это особая субстанция, она одновременно и эфемерна, и обладает такой плотностью, что художник опутывает ею как волшебной проволокой каждую веточку дерева, каждую травинку в своих пейзажах.

"Птичий базар", 2005

Это его умение по-особому изображать природу отмечали гости церемонии открытия выставки.

- Я знаю вас давно, и очень люблю ваше творчество,- призналась, вручая в подарок художнику свою книгу, педагог, отличник просвещения РК Тамара КОРОЛЁВА. - Так, как вы рисуете природу, её движения, порывы, так не удаётся никому.

"Предложение", 2017

"Весна в городе", 2016

"За женщин", 2016

Пейзажи особенные, тёплые, родные не по географии места, а по географии души, это то, что первое приходит на ум при упоминании фамилии художника. Но он очень многогранен (а разве бывают другие художники?) и на этой выставке много интересного для себя найдут и поклонники других жанров. Думается, что для полного изучения выставки одного дня недостаточно и лучше разделить посещение галереи на два дня – один день нужно непременно отдать посещению второго этажа где размещены графические работы.

"Сон", 1988

"Сосновый бор", 2019

В каком бы жанре и в какой бы технике не писал Захарченков, это всегда Захарченков, не изменяющий себе не смотря ни на что.

- Я знаю Сашу уже четверть века и постоянно держу в поле зрения его творчество,- сказал общественный деятель Аркадий ДЕНИСОВ. - И мне всегда бросалось в глаза, что он очень независимый человек в своём творчестве. Он ни под кого не подстраивается, ни под какие конъюктурные течения. Вот, есть желание, есть мысль – он её отражает. Я эту независимость в Саше очень ценю.

"Вот она жизнь, 2016"

Всё верно. Да и не нужна конъюктурщина настоящему искусству. Вся пена модности и псевдопрогрессивности смывается временем. Остаётся только настоящее. Как останется творчество Александра Захарченкова.

"Под дождем", 2015

При всей своей неординарности, он, как и подобает интеллигентному человеку, очень скромен и рассуждать о своем творчестве не склонен.

- Я бы хотел поблагодарить устроителей выставки. Основная работа пала на их плечи,- сказал Александр Захарченков. - Они сделали интересную экспозицию, которая и мне самому понравилась. Говорить об искусстве можно долго, очень долго, но желательно говорить об этом в приватной беседе, а не перед зрителями. Как говорил Винсент ван Гог, живопись должна говорить за художника. Поэтому я не буду распространяться как я писал, что я писал, поэтому нужно подойти, посмотреть на работы, пообщаться именно с работами.

"Современна Ева", 2018

Пообщаться с работами Александра Захарченкова можно будет в течение месяца, пока эту выставку не сменит другая.

Фото Ксении РЕБИК