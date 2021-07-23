По прогнозам синоптиков, в выходные дни, 24-25 июля, по области ожидается дождь, местами сильный. Возможны гроза, шквал, град. В понедельник, 26 июля, без осадков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В областном центре также дождь и гроза прогнозируются в выходные дни, а в понедельник переменная облачность без осадков.

- В субботу ночью термометры покажут 17-22, на юге 25 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. – Днём будет жарко: +26…+31°С, на юге +38°С. В воскресенье температура начнёт немного падать: ночью 12-17, на юге 20 градусов; днём 23-28, на севере 20 градусов. В понедельник ночью ожидается 10-15, на севере 7 градусов. Днем на большей части территории будет умеренно тепло – 20-25 градусов, а на севере области прохладно - всего 17°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 20-22°С, днём 20-30°С. В воскресенье: ночью 15-17°С, днём 23-25°С. В понедельник: ночью 12-17°С, днём 21-28°С.

В субботу в течение дня ветер сменит направление с юго-западного на северо-западное. В воскресенье и понедельник ожидается северный ветер. Скорость ветра в ближайшие дни составит 9-14 м/с, в выходные дни местами возможны усиления до 15-20 м/с.