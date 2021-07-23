О том, насколько необходима вакцинация, какими вакцинами можно привиться сейчас и нужно ли ревакцинироваться, рассказали сегодня, 23 июля, на брифинге в РСК.

Заместитель руководителя ДСЭК Костанайской области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ сообщил, что инфекционная заболеваемость за неделю выросла в 1,5 раза.

- На 23 июля всего зафиксированы 18 852 заболевших, в том числе 5 018 без клинических проявлений, - отметил он. - 22 июля было 156 заболевших. 77% заболевших обращаются сами с клиническими проявлениями. Сейчас мы находимся в "красной" зоне, поэтому идет постоянный рост заболеваний. Если сравнивать с предыдущей неделей, инфекционная заболеваемость выросла в 1,5 раза. В начале июля регистрировали 50 заболевших в сутки, то есть сейчас рост в 3 с лишним раза. Просим жителей строго соблюдать противоэпидемические, профилактические меры, потому что тенденции к снижению роста заболевших не прослеживается.

Севостьянов также призвал всех вакцинироваться. И привел расчеты о том, во сколько государству обходится привить человека и во сколько - вылечить.

- Две дозы прививки стоят около 10 000 тенге. Лечение одного больного с Covid-19 - около 540 000 тенге. Если он попадет в реанимацию, лечение обойдется примерно в 928 000 тенге, - сообщил Севостьянов. И спросил: - Есть разница - 10 000 тенге или почти 1 млн тенге?

С 1 февраля 2021 года в Костанайскую область были завезены несколько типов вакцин: Спутник V, QazVac, Hayat-Vax и СoronaVac.

- С 1 февраля в область было доставлено 259 500 доз первого компонента и 183 250 доз второго компонента всех вакцин, - пояснила заместитель руководителя управления здравоохранения области Анжела БЕКСУЛТАНОВА. - Из них 209 000 доз первого и 132 075 второго компонентов Спутник-V , 8 000 доз вакцины QazVac, 65 000 доз Hayat-Vax, 28 000 СoronaVac. На данный момент провакцинировано первым компонентов 230 709 человек. Из них около 10 000 - медики, 16 000 - педагоги, 7 429 - полицейские, сотрудники МЧС и МВД, 4 359 - студенты, 2 244 - персонал медико-социальных учреждений, 3 952 - госслужащие, 23 504 - с хроническими заболеваниями, 162 440 - желающие и прочий контингент. Вторым компонентом на данный момент провакцинировано 129 845 человек.

На уточняющий вопрос корреспондента «НГ» Бексултанова ответила, что сейчас из всех вакцин в наличии есть только Спутник-V. 27 июля должны завезти около 5 000 доз вакцины QazVac, а к началу августа - еще около 10 000 доз Спутника-V.

- Что касается Pfizer, то на данный момент ведутся переговоры о доставке в Казахстан около 4 млн доз этой вакцины, - сообщила заместитель руководителя облздрава. - Поставка планируется в 4-м квартале, после чего будет распределение по областям.

На брифинге облздрав привел статистику: с начала 2021 года в регионе выявлено 18 852 заболевших Covid-19, из них 57 умерли, в том числе одна беременная женщина. Для лечения больных развернуто 1 927 коек, из них 1 627 - инфекционные. Сейчас больными занята 681 койка.

Отказавшийся от вакцины сотрудник может должен работать удаленно - при возможности такой работы, пояснил и. о. руководителя отдела управления по инспекции труда Костанайской области Руслан МУСАБАЕВ. Если такой возможности нет, а человек отказывается от прививки, работодатель может отстранить его от должности и нанять другого сотрудника.

- В случае нахождения на работе непривитые должны раз в 7 дней предоставлять отрицательный ПЦР-тест за свой счет, либо за счет работодателя по договоренности, - напомнил Мусабаев.

На вопрос о том, нужно ли провакцинированным спустя полгода пройти ревакцинацию, потому что иммунитет против КВИ якобы сохраняется полгода, представитель ДСЭК ответил: «Таких требований нет».

Юрий Севостьянов также прокомментировал политику ведомства против дезинформации со стороны антиваксеров:

- Мы хотим донести информацию о сложной инфекционной ситуации в области, о перспективах вакцинации и купированию заболеваемости. Нас ожидает зимний период, когда ОРЗ и ОРВИ усиливаются. Пока есть возможность - прививайтесь. Если у антиваксеров, как их называют, нет желания прививаться, пусть не прививаются, но не нужно агитировать агитировать других против вакцинации. А мы будем разъяснять, почему необходима вакцинация, но никого принуждать не будем.

Фото РСК