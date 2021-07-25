По сложившейся традиции достопримечательностями Рудного являются не театры, музеи, или памятники архитектуры, а славится город безумными «инвестиционными проектами».

Ул. Володарского. Переход к коррекционной школе для слабовидящих

«Колесо оборзения», «Смарт-скамейка», «Умный пешеходный переход», Алексеевский культурный комплекс, фонтаны и пляжи, которых нет. Проекты, на которых освоены миллионы бюджетных тенге и которые существуют только в памяти горожан. Деньги выделили, бюджет освоили, проект реализовали, но объекта вы не найдете. Нет колеса обозрения – снесли, нет умного пешеходного перехода – видимо, достиг такого уровня просветления сознания, что собрался и ушел в неизвестном направлении. Улицы без асфальта, дороги без тротуаров, пешеходные переходы в никуда.

О последней достопримечательности - подробнее.

В официальном документе Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий РК «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» читаем:

4.5.2.4 Пешеходные переходы должны быть оборудованы дорожными знаками, разметкой, при наличии распределительных сетей или городского освещения стационарным наружным освещением, съездами с тротуара на проезжую часть для маломобильных групп населения.

Запомним некоторые ключевые слова: освещение, разметка, съезды.

Пешеходные переходы, как и многое другое в Рудном, то возникают ниоткуда, то исчезают в никуда, вопреки всем законам сохранения энергии. И речь идет не о старых районах города, не о частном секторе, а, например, о таком оживленном месте, как район поликлиники № 2 на ул. Жантемирова. Фото, сделанные специально для этой заметки, возможно будут более красноречивы, но они нуждаются в комментариях.

Ул. Жантемирова, переход к поликлинике

Представьте, что вы человек, нуждающийся в медицинской помощи, или молодая мама с коляской, которой нужна медицинская консультация. Вам нужно обладать героизмом, выносливостью и настойчивостью, чтобы перебраться, с одной стороны дороги на другую. Нет, конечно же, пешеходный переход есть. И обозначен с двух сторон знаками. Но у него отсутствует логическое начало и логическое завершение. На дороге нарисована зебра по всем правилам. Вот только подойти к дороге порой не представляется возможным. Песок, щебень - следы бурной деятельности коммунальщиков, либо так было изначально задумано?

Пройдем немного дальше, до улицы им. Володарского. Напротив городского суда располагается коррекционная школа, в которую обращаются люди с ограниченными возможностями. И для которых организовали соответствующий переход - с ограниченной возможностью преодоления полосы препятствий. Вслепую. На ощупь. Не знаю, как градостроители себе представляли обустройство пешеходных переходов, но, думаю, любой согласится, что должны они выглядеть не так.

Ул. Володарского. Со стороны коррекционной школы

Ул. Жантемирова. Переход со стороны комбинатовской больницы

Ул. Жантемирова. На подступах к больнице

Ул. Жантемирова. Благодаря коммунальщикам здесь не пройдет не только враг

Ул. Жантемирова. Переход заканчивается канавой с глиной

Пройдем еще немного вперед, к улице Мира. Здесь расположен пешеходный переход из ниоткуда в никуда. Справа есть пешеходная дорожка.

Переход по улице Мира на перекрестке с ул. Володарского

Перекресток улиц Мира и Володарского. Справа «зебра», а слева, в 20 метрах, тротуар

Перекресток улиц Мира и Володарского. Тротуар здесь. а переход - там

Есть еще один документ, принятый в 2014 году Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации. Цитируем: «6.2.2 Пешеходные переходы на проезжей части в соответствии с 6.2.1 и на существующих автомобильных дорогах в соответствии с 4.6 устраиваются в местах сложившейся траектории движения пешеходов». Ой, да кого это волнует, подумали градостроители, и забабахали переход где попало. К слову, автомобилисты его тоже не признают и даже увеличивают скорость перед ним - видимо, чтобы пешеход и не думал им пользоваться, ибо нечего…

Переход по улице Сандригайло

И таких переходов в городе не один и не два. С десяток наберется. Тупиковые переходы, не соответствующие никаким стандартам и правилам, сделанные не для людей, а во Имя Освоения Бюджета. Гладко было на бумаге…

Переход по ул. Парковой

Кроме необустроенных переходов, улица Жантемирова также славится тем, что на тротуаре нет ни одного съезда. Ни велосипедом, ни коляской там не проехать. Но это уже так, к слову.

На ул. Жантемирова нет ни одного съезда для детских колясок и велосипедов

Улица Жантемирова и улица Володарского, как и больничные объекты, всё это появилось в Рудном в последние 10 лет. Это новые проекты, которые строились с нуля.

Умные люди не напрасно проектируют и выдвигают требования по обустройству пешеходных переходов. Ведь при нарушении норм и правил они становятся небезопасными. Ведь пешеход - он привык ходить, как привык и как ему удобно. Например, переходя улицу Мира, пойдет прямо, как шел, по тротуару и далее через дорогу. Где его могут оштрафовать сотрудники полиции за переход в неположенном месте. И никого не будет волновать, что «положенное» место лежит в тридцати метрах в стороне, среди бурьяна. Или, например, переход к коррекционной школе. Да кто же будет в здравом уме карабкаться по буеракам? Выберет себе дорогу, где пологий спуск, и перейдет на свой страх и риск. В других местах где-то знаки скрыты за листвой деревьев, где-то «зебра» ведет прямиком в овраг.

Например, нелогичное завершение перехода на перекрестке Володарского и Корчагина. Либо тебе нужно удариться в столб, либо свалиться в овраг, либо, если ты на коляске, продолжить движение влево по проезжей части до ближайшего спуска с тротуара, который есть на улице Корчагина.

Перекресток улиц Володарского и Корчагина. Пешеходный переход заканчивается в овраге

Еще одна цитата из международного ГОСТа: 6.2.4 Ширина пешеходного перехода должна быть не менее ширины пешеходной дорожки (тротуара), продолжением которой является пешеходный переход. То есть, пешеходный переход - не сам по себе, а продолжение пешеходной дорожки. А пешеходных дорожек на большинстве фото мы не наблюдаем вовсе.

За прошедшие 5 месяцев 2021 года в Рудном на скамье подсудимых оказались 7 человек по обвинениям, связанным с нарушением Правил дорожного движения. В этих уголовных делах есть и такие, когда людей сбивали на пешеходных переходах. Но наблюдения показывают, что ни в одном приговоре по эпизодам, в которых были сбиты или погибли пешеходы, суды не отражают в приговоре всю картину полно: объективные данные, свидетельствующие о нарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (неосвещенность пешеходного перехода, завалы его снегом, препятствующие обзору, несоответствие дорожного полотна в зоне происшествия нормативам и требованиям, его очистки и т. д.). Хотя по нормативному постановлению Верховного суда они должны это делать.

Ответственность за обустройство несет отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог при акимате города. Похоже, что управленцы Рудного – и сами не представляют в каком направлении, нужно двигаться для развития города, от того и возникают на улицах такие переходы в никуда.

Зато время от времени, практически раз в месяц, слышно об очередном ОПМ «Безопасная дорога». По-видимому подразумевается безопасная от пешеходов, дорога без людей.

Вот так и живем, и гордимся нашими достопримечательностями. Приезжайте к нам.

Автор - гражданский журналист «НГ»

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