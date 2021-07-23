Костанайский «Тобол», карагандинский «Шахтер» и столичная «Астана» стартовали в новом официальном континентальном футбольном клубном турнире - Лиге конференций УЕФА, проведя первые матчи второго отборочного раунда.

Борьбу за мяч ведут защитник сборной Венгрии и «Хайдука» Герге Ловренчич и нападающий сборной Гвинея-Бисау и «Тобола» Тони Силва

Для «Тобола» этот еврокубковый сезон уже одиннадцатый, соперником в котором стал шестикратный чемпион Хорватии клуб «Хайдук» из города Сплит, отмечающий в этом году свое 110-летие и являющийся фаворитом этого противостояния.

К этому матчу команды подошли с разной игровой практикой. До конца чемпионата Казахстана, в котором «Тобол» ведет борьбу за чемпионский титул, осталось провести семь туров, а вот чемпионат Хорватии только начался, «Хайдук» в нем провел всего один матч, сыграв в Загребе вничью с местным «Локо» (2:2).

На первых минутах встречи, проходившей в Сплите на стадионе «Полюд» при почти 12 тысячах зрителей, гости были немного активнее, особенно это было заметно на флангах, на которых играли Руслан Валиуллин и Тони Сильва. На 7-й минуте полузащитник «Хайдука» Филип Кровинович у правой боковой линии откровенно сбил с ног гвинейского нападающего, пробросившего мяч себе на ход. При розыгрыше назначенного за это нарушение штрафного удара Асхат Тагыберген сделал навесную передачу в центр штрафной площади, откуда сербский нападающий «Тобола» Неманья Николич перевел головой мяч в район дальней штанги, но подключившийся к атаке и открывшийся во вратарской площадке еще один сербский легионер Алекса Аманович не попал по мячу.

Минут через пять Силва со своего края сделал передачу низом в штрафную площадь на Николича, но его удар заблокировал Йосип Элез.

Уверенно оборонявшийся «Хайдук» в середине тайма получил неожиданный «подарок» на половине поля соперника. Тагыберген после передачи Сергея Малого не смог обработать мяч, тот отскочил к Марину Любичичу. Молодой нападающий хозяев, сыграв в «стеночку» с Йосипом Вуковичем, устремился к воротам «Тобола», отдав мяч вперед албанскому форварду Эмиру Сахити. Тот, проскочив между Малым и Амановичем и выманив на себя Александра Мокина, в падении вернул мяч открывшемуся Любичичу, который пробил по пустым воротам - 1:0.

«Хайдук» до перерыва держал нити игры в своих руках, а вот «Тобол» так и не смог нанести ни одного удара по воротам хозяев.

Второй тайм хорватский клуб начал гораздо активней и через 8 минут удвоил свое преимущество. В ходе начатой в центральном круге атаки мяч был быстро переведен на правый край защитнику сборной Венгрии Герге Ловренчичу. Тот, не добегая до угла штрафной площади, выполнил диагональный прострел низом, который замкнул набежавший Любичич, с линии вратарской площадки пославший мяч в сетку ворот между ног Мокина.

19-летний нападающий «Хайдука» Марин Любичич оформил дубль в матче с «Тоболом»

После второго пропущенного мяча в «Тоболе» произошла тройная замена, призванная укрепить середину поля и усилить атакующую линию. Но чаще в игру вступал по-прежнему Мокин, чем его визави Ловре Калинич. Правда, мяч все-таки побывал в сетке ворот «Хайдука», но гол не был засчитан из-за офсайда у вышедшего на замену дозаявленного в последний момент нападающего сборной Узбекистана Игоря Сергеева. В самом конце матча также появившийся на поле после замены сербский полузащитник Зоран Тошич пробил в створ ворот при розыгрыше штрафного удара, но Калинич поймал мяч.

Ответный матч состоится 29 июля в Костанае. Чтобы пройти в следующий раунд турнира, «Тоболу», после отмены УЕФА «правила выездного гола», необходимо обязательно побеждать в основное время с разницей в 2 гола, а затем быть сильнее в двух дополнительных 15-минутных таймах или точнее в серии пенальти. Кстати, именно из-за этого правила «Тобол» дважды выбывал из Лиги Европы от «Пюника» из Армении (2:1 - дома, 0:1 - в гостях) в сезоне-2018/2019 и от «Женесса» из Люксембурга (0:0 - в гостях, 1:1 - дома) в сезоне-2019/2020.

«Шахтер», встречавшийся в сезоне-2014/2015 в квалификации лиги Европы с «Хайдуком» (4:2 - дома, 0:3 - в гостях), в рамках Лиги конференций УЕФА в Бухаресте минимально уступил в первом матче румынскому клубу «Стяуа» - 0:1, а «Астана» дома выиграла благодаря дублю хорватского полузащитника Марина Томасова у греческого клуба «Арис» (Салоники) - 2:0.

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