Сегодня, 23 июля, в Токио пройдет церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр. Они должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии перенесены на 2021-й.





Валерий Борисов (слева) на Олимпийских играх в Афинах, 2004 г.

В Костанайской области есть человек, который принимал участие в трех олимпиадах - в Атланте (1996 г.), Сиднее (2000 г.) и Афинах (2004 г.). Валерий Борисов - мастер спорта международного класса по спортивной ходьбе, старший тренер области по легкой атлетике.

- Валерий Александрович, что было главным толчком к профессиональном спорту?

- Как только я пришёл в спорт, у меня сразу начало получаться. Скоро появились хорошие результаты и я понял, что спорт - это именно то, чем мне хочется заниматься. Уже среди юниоров я показал 9-й результат в СССР (до 20 лет в 1984 году – рекорд Казахстана), а немного позже выполнил нормативы мастера спорта СССР (в 1987 году) и мастера спорта международного класса (в 1988 году) с 24-м результатом среди мужчин мира. Поэтому тут уже мой путь был определён.

- Влияли ли профессиональные занятия спортом на вашу личную и семейную жизнь?

- Очень сильно повлияли. Будущая супруга была также спортсменкой, что давало понимание во взаимоотношениях друг с другом. Очень непросто планировать свою подготовку, когда есть семья. Но когда в семье тебя понимают и поддерживают, все это даёт высокий результат. Так и у меня в подходе к тренировкам, учебно-тренировочным сборам и соревнованиям всегда учитывалась семья.

- Расскажите о наиболее ценном и бесполезном советах, которые вам давали перед соревнованиями.

- Самыми ценными на дистанции являются установки тренера. Бывает так, что слышишь из всей массы голосов именно его голос. Как правило, перед стартом обсуждаем как начать дистанцию, время на контрольных отрезках, трассу, так мы соревнуемся за стадионом, поэтому есть особенности рельефа, а это очень важно. Я еще просил говорить время разрыва с определенным соперником (сокращается или увеличивается расстояние). Тактическая борьба - очень важный элемент большого спорта. Бесполезным советом считаю, когда в первой половине дистанции кричат: «Давай, вперед!». В основном это ошибки начинающих спортсменов, которые с первых метров хотят выскочить вперёд, а потом им становится очень тяжело. Правильный выбор скорости в начале дистанции - это залог хорошего результата. Очень важно правильно разложить свои силы.

- Расскажите про самое невероятное событие в спортивной жизни.

- Это случилось при перелете в Хиросиму (Япония) на XII Азиатские Игры 1994 года. Команда летела долго, чартерным рейсом, с посадкой в Хабаровске. Я уснул и проснулся в тот момент, когда самолет уже летел в нескольких метрах над водой. Промелькнуло в сознании: «Почему не предупредили об экстренной посадке?». И тут под крылом появилась взлетная полоса. Мы сели на аэродром «Кансай», построенный на искусственном острове и только введенный в эксплуатацию. Это было невероятно.

- Расскажите об Олимпиадах. Что больше всего бросилось в глаза, когда только приехали?

- Олимпийские игры - это особое событие для каждого спортсмена, сам факт попадание на них это уже большой успех. Каждая проводящая страна старается сделать так, что именно их игры были самыми запоминающимися.

Атланта (США), 1996 год - аккредитация участников проходила сразу же в аэропорту с электронным сканированием отпечатка руки. Такой же была и пропускная система на объекты Олимпийских игр и в олимпийскую деревню, которая находилась на территории Технологического института.

Сидней (Австралия), 2000 год – был строгий санитарный контроль при прилете на континент. Один из спортсменов нашей команды прошел с яблоком через пост, его остановили с полицейскими и заставили выкинуть фрукт. В Австралии потрясающая природа с необычными цветовой гаммой растений и животных.

Афины (Греция), 2004 год - я приезжал уже не в первый раз, принимал тут участие в чемпионате мира 1997 года. Был очень удивлён, как за 7 лет изменился город, инфраструктура - все вокруг говорило о том, что Афины - родоначальник Олимпийских игр.

- Были или есть ли у вас какие-то спортивные суеверия?

- Спортивных суеверий у меня нет. Но если что то, способствует хорошей психологической настройке, принимаем к действию на данный старт.

- С кем продолжаете общаться из иностранных спортсменов?

- Много знакомств подарил спорт, но в основном поддерживаю связь с друзьями из республик бывшего СССР. Очень много времени вместе проводили, часто на сборах были в одном и том же месте, да и языкового барьера нет, поэтому больше общения.

- Какие рекомендации дали бы начинающему спортсмену?

- Набраться терпения – нужно всегда доказывать, что ты можешь и сможешь. Регулярно посещать тренировки, "слышать" тренера, развивать свой кругозор.

- Чем любите заниматься в свободное время?



- Свободное время провожу с семьей, люблю кататься на велосипеде, слушаю историка А. Исаева, антрополога С. Дробышева, артиста и педагога Н. Цискаридзе, смотрю трансляции мировой легкой атлетики.

Автор - гражданский журналист "НГ"

Справка "НГ"

Борисов Валерий Александрович (род. 18 сентября 1966 г.) в Темиртау. Там же начал заниматься спортом. В юношеском возрасте выиграл чемпионат Казахстана, занял 6 место на Всесоюзной спартакиаде школьников, участвовал и во Всесоюзной спартакиаде среди взрослых.

После службы, в 1986 году, поступил в институт. Параллельно с учёбой тренировался и участвовал в соревнованиях. Установил первые рекорды РК, выполнил норматив мастера спорта международного класса. В 1989 году переехал в Костанайскую область, Лисаковск.

Был победителем и призёром трех Азиад, бронзовый призёр чемпионата Азии 1998 года. Трехкратный победитель Центрально-Азиатских игр (1997, 1999, 2003).

Участник трех Олимпиад. Выступал на дистанции 20 км. На Олимпиаде-1996 в Атланте с результатом 1:23:52 был 18-м. На Олимпиаде-2000 в Сиднее с результатом 1:28:36 был 38-м. А на Олимпиаде-2004 в Афинах с результатом 1:27:39 был 27-м. Кроме того, в Сиднее выступил на 50 км, где показал 25-й результат со временем 4:01:11.

Источник: Википедия