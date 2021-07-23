Темп прироста заболеваемости за прошедшие сутки, 22 июля, составил 0,83%. Днем ранее было зафиксировано 149 случаев COVID-19, темп прироста был на уровне 0,80%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 48, Рудный – 21, Мендыкаринский район – 13, Аркалык – 12, Житикара – 11, по 10 случаев - в Костанайском и им. Б. Майлина районах, по 7 случаев - в Лисаковске, Федоровском районе, 5 случаев в Аулиекольском районе, по 4 случая - в Денисовском и Сарыкольском районах, 2 случая в Камыстинском районе, по 1 случаю - в Амангельдинском и Узункольском районах.

- 120 обследованы по самообращению, 24 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 12 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном инфорамционном штабе. - Из числа инфицированных 126 с симптомами заболевания, 30 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 22 июля 2021 г. зарегистрировано 18 852 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 17 202 человека.