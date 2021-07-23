Прямые выборы сельских акимов знаменуют собой новый этап политической модернизации, отметил глава государства, передает Informburo.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев принять участие в голосовании на выборах сельских акимов.

"25 июля в Казахстане впервые пройдут прямые выборы сельских акимов. Это событие знаменует собой новый этап политической модернизации. Призываю избирателей принять активное участие в голосовании. Все необходимые преобразования в интересах народа следует воплотить в жизнь", – написал президент в Twitter.

С инициативой по проведению прямых выборов сельских акимов глава государства выступил 1 сентября 2020 года. 24 мая 2021 года Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующие законодательные акты. С 5 июня новые нормы выборного законодательства вступили в силу.

25 июля единовременно состоятся выборы более 700 сельских акимов. Выборы остальных акимов сельских округов будут проведены после истечения сроков их полномочий.