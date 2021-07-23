В противном случае таможенные пошлины и налоги будут подлежать уплате в полном объёме, передает Informburo.kz.





Иллюстративное фото pixabay.com

В департаменте государственных доходов по городу Алматы напомнили, что владельцы транспорта, ввезённого из иностранных государств, должны вывезти его до 30 сентября.

Ранее Совет Евразийской экономической комиссии продлил до 30 сентября сроки нахождения на таможенной территории ЕАЭС транспорта, временно ввезённого физическими лицами из иностранных государств для личных нужд. Также приостановили течение 18-месячного срока для льготного беспошлинного ввоза на территорию союза имущества лиц, переселившихся на постоянное место жительства. Это также распространяется на беженцев и вынужденных переселенцев.

"Для недопущения негативных финансовых последствий для физических лиц, во владении которых находятся такие транспортные средства, просим обеспечить возможность вывоза с таможенной территории союза вышеупомянутых транспортных средств и информируем, что в случае их невывоза до 30 сентября 2021 года таможенные пошлины и налоги будут подлежать уплате в полном объёме", – подчеркнули в ведомстве.

Срок предыдущего разрешения истёк 31 марта.