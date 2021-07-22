Жители дома № 117 по ул. Тауелсиздик весной 2021 года, после того, как растаял снег, обнаружили, что на огороженной футбольной площадке в их дворе, у них около ворот, образовалась яма глубиной около 0,5 м. Несколько месяцев люди пытаются найти решение этой проблемы, за это время яма немного разрослась.

Сетка за футбольными воротами продырявлена от сильных пинков, с одной стороны поля торчит ржавый профлист, а в углу свален мелкий мусор.

Взрослые жители дома стараются не пускать детей на аварийное поле. Когда в этот двор пришел корреспондент "НГ", по площадке бегал один мальчик. На вопрос «Ноги не боитесь сломать?» он ответил: «Нет, но пинать туда боимся, чтоб мяч не пропал. Мы играем на другой части поля».

Обслуживает этот дом ТОО «Комфорт». Заместитель директора ТОО Людмила РЕДЬКИНА о проблеме знает и не раз писала письма в отдел ЖКХ акимата Костаная.

- Последнее письмо мы писали в начале июля и ответ не получили. Собираемся писать новое! - сообщила она. - И в службу 109 обращались, и напрямую в отдел ЖКХ – ничего. Когда руководителей ПКСК собирали в акимате, я даже там сообщала о проблеме. Что ещё делать? Это поле документально «Комфорту» не принадлежит, но если оно стоит во дворе нашего дома – нужно разбираться.

Редькина предполагает, что под полем проложены трубы ГКП «Костанай-Су». Предположение сделано на основе того, что весной подвал этого дома затопило из-за порыва водопровода. ТОО писало заявку на комиссионное обследование при участии сотрудников отдела ЖКХ и ГКП «Костанай-Су». Просьба не удовлетворена.

«НГ» направила запрос в городской отдел ЖКХ. Из ответа следует, что в 2018 году поле устанавливало ТОО «Карат», срок гарантийного обслуживания прошел и теперь этим полем должен заниматься... ПКСК. То есть, ТОО "Комфорт". На аварийное место выезжла группа из сотрудников отдела ЖКХ. «Был проведен визуальный осмотр поля, причина образования ямы не установлена», - говорится в ответе на запрос. Логичный вопрос - как на глаз можно определить, почему появилась яма?

Кроме того, в ответе говорится, что жалоб с данного адреса не поступало. И это действительно так, ведь жильцы жаловались через обслуживающую их дом организацию, но письма от ТОО "Комфорт" в отделе ЖКХ почему-то упорно игнорируют.