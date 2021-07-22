Дисциплинарное дело в отношении заместителя руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области Самата МАДИЕВА рассмотрели сегодня, 22 июля, на заседании совета по этике.

Как пояснила юрист акимата Костанайской области Тамаша СУРАГАНОВА, сначала Мадиев подозревался в вымогательстве, но этот факт не подтвердился. К дисциплинарной ответственности его было решено привлечь за нарушение этики госслужащих.

- В управление госархстройконтроля через электронный портал поступило уведомление от директора ТОО «СТС-Цемент», - пояснила на диссовете Сурганова. - Он просил предоставить ему документы на ввод в эксплуатацию объекта газоснбабжения. Мадиев вместо того, чтобы отклонить уведомление, в котором он усомнился, пригласил директора ТОО на разговор, чего не следовало делать.

Самат Мадиев сказал, что все делал из добрых побуждений.

- Меня смутило, что в уведомлении стоял срок - 4 дня, - сказал он. - За такой короткий срок объекты не вводятся в эксплуатацию. Тем более - объекты газоснабжения. Поэтому я решил выяснить, с чем это связано. У меня было ощущение, что человек хочет просто формально получить документы.

По словам Мадиева, к нему пришел юрист ТОО «СТС-Цемент» и сообщил: руководство области в курсе, вы должны ускорить ввод объекта в эксплуатацию.

- Мне стало неприятно, что он сослался на руководство области, поэтому я захотел разобраться в этом вопросе, - уточнил Мадиев.

- Почему вы просто не отклонили это уведомление, если оно у вас вызвало сомнения? - поинтересовался председатель совета по этике Асхат ИСКЕНДИРОВ. - У вас ведь была такая возможность. Получается вы ему и не отказали, и еще зачем-то позвали на разговор, хотя у вас нет даже права привлечь его к административной ответственности. Считаю, что ваш благородный порыв в данном случае был не совсем правильным.

Члены совета по этике посчитали, что Самат Мадиев справедливо усомнился в уведомлении предпринимателя и в том, что газоснабжающий объект можно ввести в эксплуатацию за 4 дня. Заместитель акима Костанайской области Виктор Ионенко даже спросил, не сообщал ли представитель ТОО «СТС-Цемент» фамилии тех, кого назвал «руководством области». Мадиев ответил отрицательно.

Тамаша Сураганова отметила, что в случае сомнений относительно уведомления Мадиев все-таки должен был его отклонить и составить акт о том, что его смутило в этом уведомлении. В акте как раз мог указать и про 4 дня, и про ссылку на руководство области.

В итоге члены совета согласились, что нарушение Мадиева было незначительным, и вынесли ему замечание.