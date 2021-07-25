Весь мир взбудоражен не только природными катаклизмами и неотступающим ковидом, но и действиями самих людей, нагромождениями слов вокруг реальных проблем. Например, стало модным деление на ваксеров и антиваксеров.

Но, по сути, здесь подмена понятий. Принципиальные антиваксеры - это же все равно, что принципиальные антимедики. Если где-то такое есть, то это нечто совсем уж замшелое. В реальности же люди возмущены не вакцинами и не медициной вообще, а тем, что далеко уходит за узко медицинские проблемы.

Чем же? Прежде всего вмешательством политики и бизнеса в решение сугубо профессиональных вопросов. И тем, что полицейскими мерами стремятся решать очень непростые вопросы. Причем не только у нас или в России. Хотя, казалось бы, чего проще - соберите всемирный форум медиков и определите такую стратегию, при которой препараты будут не конкурировать друг с другом, а взаимодействовать, способствуя тем самым и широкому открытию границ.

Во-вторых, приедаются словесные игры в три наперстка, когда что-то вроде бы не принудительно, но делать это фактически обязательно. Прямо как в киносказке о волшебной лампе Аладдина, где многоумный мудрец рассуждает: «Сон это или не сон?».

В-третьих, напрягает и то, что базовые решения очень часто принимает ВОЗ. Когда крошился Союз, нас частенько убеждали в том, как это нехорошо, что в далекой столице решают, что и когда сеять и т. д., и т. п. Но с той столицей была хоть какая-то обратная связь. А тут? Функционеры, ни за что не отвечающие в конкретной стране, щедро разбрасывают указания, кому и что надо делать. Оттого и выглядят наши санитарные врачи колосками на ветру. А ведь у нас до сих пор еще сохранились профессиональные, корректные и внимательные медики, в чем я сам убедился, обратившись на днях в городскую поликлинику и «Гиппократ» в связи с нюансами очередного профосмотра.

В-четвертых же, и это, на мой взгляд, едва ли не главнейшее, люди не могут быть в постоянном напряжении. Но чувствуют ли это СМИ, поигрывающие страхами, как котята фантиками? Причем не одними – так другими. Пройдите мимо КГУ – и в ваши уши польются потоки грозных предупреждений об опасности для здоровья случайных половых связей. Нет, я не певец борделей, но к чему бить по психике и барабанным перепонкам отдыхающих прохожих?

Смешанное и очень странное чувство оставила, так и войдя в меня занозой, одна из телепередач единственного у нас журналиста с философским образованием Евгения Шибаршина. Встречаясь с санитарным врачом, автор программы посетовал, что люди расслабились, а значит, надо бы опять закручивать гайки. Но ведь постоянное напряжение для живых существ ни психически, ни физически невозможно. Вспоминается рассказ об одном из сражений Александра Македонского. Опасаясь неожиданного удара, персидский полководец всю ночь продержал своих воинов бодрствующими и в доспехах, тогда как Александр в это время спокойно храпел. Наутро измотанные заранее персидские полчища были легко сокрушены. Как заметил один из уже наших местных биологов, не надели ли и на нас слишком рано доспехи в предвестии пандемии?

Даже маски и прочее уместны не вообще, а в конкретных местах, иначе они просто вредны. Не случайно древние греки говаривали: «Все есть яд и все есть лекарство», а остроумец Вольтер заметил: «Прекрасное, когда оно не к месту, перестает быть прекрасным». Точно так же и разумно то, что уместно, просчитано, а не ради массовки или абстрактного плана, как мы это наблюдаем с подрезкой деревьев, далеко не всегда переживающих эту процедуру, если за дело берутся дилетанты.