Сегодня пройдут 54 первых матча второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА. В этом турнире стартуют и три клуба из Казахстан, в том числе костанайский «Тобол».

"Тобол" уже провел тренировку в Хорватии

Для «Тобола», как для «Астаны» и «Шахтера», эти матчи станут историческими - все-таки дебют в новом официальном континентальном футбольном клубном турнире. А вот сколько долго сможет продлиться эта история, покажут уже первые матчи.

Одно ясно, что «Тоболу» будет по-настоящему сложно. Его соперником на этом этапе является один из самых популярных клубов Хорватии «Хайдук» из города Сплит - шестикратный чемпион Хорватии, пятикратный обладатель Кубка и Суперкубка страны. И вообще за свою 110-летнюю историю, а клуб был основан 13 февраля 1911 года, «Хайдук» в чемпионатах Королевства Югославия, Югославии и Хорватии 15 раз выигрывал золотые медали, 23 раза - серебряные и 12 раз - бронзовые.

По словам тренера «Хайдука» Йенса Густафссона, поделившегося на официальном сайте хорватского клуба мнением о жеребьевке второго раунда Лиги конференций, его команду ожидают два сложных матча с непростым соперником:

- У нас было много времени на подготовку. Мы движемся вперед и сделаем все возможное, чтобы преодолеть это препятствие. Мы не можем изменить расстояние до места игры и нам не нужно тратить силы на эту информацию. Мы поедем туда и сделаем свою работу. Мы уже кое-что знаем о нашем сопернике. У них есть несколько игроков из нашего региона, и они, вероятно, знают о нас больше, чем мы. Мы смотрим на все с положительной стороны, в том числе на жеребьевку, и рады, что первый матч будем проводить на своем поле.

Исполняющий обязанности главного тренера «Тобола» Александр Москаленко в опубликованном на сайте dalmatinskiportal.hr интервью отметил, что руководство клубы было бы удовлетворено любым благоприятным результатом матча в Сплите:

- Мы знаем, что добиться этого будет нелегко. «Хайдук» - сильный европейский клуб. Мы должны быть организованы в защите и атаке. «Хайдук» - это агрессивная команда, играющая в атакующий футбол. Насколько я знаю, у них тоже есть несколько новых игроков, они усилились перед нашей игрой. То, что болельщики попадут на стадион спустя долгое время, - это здорово. Не думаю, что в мире есть футболист, который хотел бы играть при пустых трибунах.

В представленной на Лигу конференций УЕФА сезона-2021/2022 заявку «Тобола» вошли вратари Султан Бусурманов, Александр Мокин и Егор Цуприков, защитники Роман Асранкулов, Руслан Валиуллин, Султан Абилгазы, Александр Марочкин, Багдат Каиров, Сергей Малый и Алекса Аманович (Сербия), полузащитники Данияр Семченков, Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев, Самат Жарынбетов, Тони Силва (Португалия), Рубен Бриджидо (Португалия), Жаслан Жумашев, Душан Йованчич (Сербия) и Зоран Тошич (Сербия), а также нападающие Неманья Николич (Сербия) и Элгуджа Лобжанидзе (Грузия).

В дополнительную заявку были включены молодые игроки (2001-2003 г.р.): защитники Дмитрий Панов, Александр Крыца, Арман Тунгушбаев и Марат Алписпаев, полузащитники Ильяс Альмухамедов, Альсаид Ахметжанов, Рахат Кабдуллов, Вячеслав Кульпеисов и Бекзат Жапаров и нападающие Бекзат Ермекбаев и Али Ахмет.

Пополнивший накануне состав «Тобола» нападающий сборной Узбекистана воспитанник ташкентского «Пахтакора» Игорь Сергеев (30.04.1993; 185 см; 81 кг) в заявку клуба на этот раунд еврокубка не попал.

Матч на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) пройдет в ночь с 22 на 23 июля, а прямая трансляция матча «Хайдук» - «Тобол» начнется в 00:50 на телеканале Qazaqstan и в 01:00 на livetv.sx/allupcomingsports/1/.

Ранее в Нур-Султане пройдет матч «Астана» - «Арис» (Салоники, Греция), трансляция которого начнется в 19:00 на телеканале «Ел Арна». А 00:20 на телеканале «Qazsport» начнется трансляция матча «Стяуа» - «Шахтер» (Бухарест, Румыния).

Фото ФК "Тобол"

