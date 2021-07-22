За прошедшие сутки, 21 июля, в регионе зарегистрировано 149 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,80%. Днем ранее был выявлен 141 заболевший темп прироста равнялся 0,76%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 43, Рудный – 27, Аркалык – 21, Аулиекольский район – 12, Житикара – 10, район им. Б.Майлина – 8, Амангельдинский район – 7, по 6 случаев - в Алтынсаринском и Костанайском районах, 4 случая в Лисаковске, 3 случая в Карабалыкском районе и 2 случая в Федоровском районе.

- 113 обследованы по самообращению, 27 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 9 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 123 с симптомами заболевания, 26 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 21 июля 2021 г. зарегистрировано 18 696 случев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 17 105 человек.