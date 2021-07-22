Перед гражданами встал выбор: либо вакцинируйся любой доступной вакциной, либо каждую неделю сдавай ПЦР-тест, чтобы тебя не уволили. Но как быть тем, кому по медицинским показаниям прививаться нельзя?

Очередь и в регистратуру, и на анализ. То ли все за медотводом, то ли все болеют

Я переболел ковидом. Двухнедельная температура, сопровождаемая кашлем. Легкие, как показала флюорография, в порядке. Теперь временно не могу поставить себе вакцину, но мне еще учиться, тем более в заграничном вузе, в России.

Пошел в поликлинику № 1 Костаная и вывалил участковому терапевту бумаги: вот положительный и отрицательный ПЦР-тесты, вот заключение рентгенолога - ничего не обнаружено (легкие я проверял в Санкт-Петербурге).

Отдельная история - как я записывался к терапевту. Оказалось, что в приложении Damumed, которое для этого, как мне казалось, и предназначено, в эту поликлинику записаться нельзя. Остается звонить. Дело было во второй половине четверга, 8 июля. Мне пришлось 15 минут просидеть на линии call-центра, слушая незатейливую музыку, ежеминутно прерываемую фразой «Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии». Записали меня на вечер понедельника.

День Х настал. Терапевт выслушал мой рассказ о болезни, но больше доверился бумагам. Я ходил не один, поэтому, пока доктор выписывал мне направления на общий анализ крови из вены и анализ мочи, спустился в регистратуру, чтобы записаться к нему же на несколько дней вперед. Время шло к 6 часам вечера, поликлиника устало разбредалась домой, но в регистратуре меня встретил аппарат с талончиками, а на бумажке надпись «Перед вами в очереди 49 человек». Да, определенно успею записаться до 6 вечера.

В моем телефоне раздался звонок - попросили подняться к терапевту. Оказалось, что я не застрахован в ОСМС, поэтому некоторые направления мне выписать не могут. Квест «Получи медотвод» приобрел дополнительные задания. Надо взять справку с места учебы и отправить ее в приложение Qoldau 24/7. Удивительно, что приложений с таким названием два: для сельских предпринимателей и медзастрахованных. Достаточно быстро меня застраховали, но всего на месяц - вуз должен подать за меня документы и заплатить. Сомневаюсь, что в Санкт-Петербурге этим кто-то займется.

Свои первые анализы сдал быстро и спокойно. Я было подумал, что сейчас расквитаюсь со всем быстро и пойду завтракать - перед сдачей крови ведь нельзя. Анализ на сахар разрушил мои ожидания. Талон безжалостно сообщил: перед вами в очереди 27 человек. Не так страшна очередь, как площадь, отданная под нее. Люди в закутке около кабинета настолько плотно стояли друг к другу, что я мог определить, что ел на завтрак мужчина рядом. Коронавирус, что уж говорить.

Вторая запись к врачу тем же способом прошла быстрее - за 8 минут. Спойлер: я записывался и в третий прием, тоже за 8 минут.

Так как я прошел «побочное задание» со страховкой, меня смогли записать на флюорографию и еще один анализ крови, но уже из пальца. Тот же закуток, но уже 20 человек в очереди. Удивительно: при такой популярности кабинета всего два медика берут анализ, а столов четыре…

На флюорографии меня ждал сюрприз. Пенсионерки в очереди обсуждали не прививку, не смертность и не прыжок региона в «красную» зону. Они говорили о сбоях в оплате проезда в автобусе социальной картой! Как людям беречься о здоровье, если они порой не могут доехать до поликлиники, а там их встретит «чумной доктор», который не пустит с температурой (хотя, возможно, из-за нее они и пришли)?

В результате моему терапевту не понравился анализ крови, сказал сдать еще раз, через две недели

Подводя итог, получение медотвода - процесс, кажущийся достаточно примитивным, на деле занимает много сил и энергии. Пока сидишь в очереди к терапевту или на анализы, в один момент думаешь: а не рискнуть ли и сделать прививку?

Фото Арсения СТАКАНОВА