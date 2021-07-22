В Алматы в рамках второго отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 прошел первый матч между действующими чемпионами Казахстана и Сербии - местным «Кайратом» и «Црвеной Звездой» из Белграда.

Команды уже встречались в двух еврокубковых турнирах. В 2002 году в первом квалификационном раунде Кубка УЕФА две победы одержал сербский клуб (3:0 дома и 2:0 в гостях), а в 2015 году алматинцы сотворили сенсацию, выбив «Црвену Звезду» из квалификации Лиги Европы уже на первом этапе, переиграв соперника в Алматы со счетом 2:1 и в Белграде - 2:0.

«Црвена Звезда» является самым титулованным сербским клубом, на счету которого 24 победы в чемпионатах Югославии и восемь побед в чемпионатах Сербии. Причем после того, как Сербия стала в 2006 году самостоятельной страной, «Црвена звезда» ни разу не опускалась ниже третьего места в 15-ти прошедших чемпионатах своей страны, становившись в четырех последних сильнейшей командой. На счету этого клуба есть и победа в Кубке европейских чемпионов в 1991 году (прежнее название Лиги чемпионов УЕФА)

Сербский клуб, подошедшей к встрече с «Кайратом» с 48-матчевой беспроигрышной серией, с первых секунд попытался оказать давление на хозяев поля. Однако алматинцы, подгоняемые 12-ю тысячами допущенных на матч зрителей, первыми создали опасный момент у ворот соперника. Защитник сборной Армении Камо Оганесян, вышедший в стартовом составе «Кайрата» в средней линии вместо заболевшего полузащитника сборной Казахстана Айбола Абикена, уже на второй минуте убежал один на один с голкипером сербского клуба Миланом Боряном, который в последний момент сумел отбить ногой за лицевую линию мяч, летевший в ближний левый от него угол ворот. Оганесян же после розыгрыша углового удара, подобрав мяч на правом краю, пробил в тот же угол, но на этот раз рядом со штангой. А на 12-й минуте наставнику «Кайрата» Кириллу Кекеру пришлось делать вынужденную замену - вместо получившего травму сербского полузащитника Небойши Косовича на поле вышел вернувшийся в клуб после двух проведенный в бельгийском «Беерсхоте» сезонов Ян Вороговский.

«Кайрат» продолжил свои острые выпады, но защитникам сербского клуба удалось заблокировать удары испанского нападающего Хосе Конте, дважды пытавшегося пробить из пределов штрафной площади, и бразильского легионера Вагнера Лава. На 24-й минуте очередной прорыв Оганесяна после паса Лава завершился угловым ударом. Гафуржан Суюмбаев сделал навесную подачу на линию штрафной площади, а набежавший Канте в высоком прыжке головой послал мяч под перекладину.

Поведя в счете, хозяева позволили сербскому клубу больше контролировать мяч. Но самым опасным действием со стороны «Црвены Звезды» до перерыва стал лишь проход по левому краю единственного из футболистов сербского клуба, игравшего в 2015 году против «Кайрата», Александара Катая, чей удар заблокировал сербский защитник алматинского клуба Раде Дугалич.

Второй тайм активнее начали гости, сделав акцент на фланговые атаки.

В одном из моментов голкипер «Кайрата» Стас Покатилов после подачи слева неудачно выбил мяч кулаками прямо перед собой, но оказавшийся первым на подборе Ненад Крстичич пробил слета из пределов штрафной площади выше ворот. А на 56-й минуте после прострела справа Милана Гаича попытавшийся в падении прервать передачу Нуралы Алип лишь коснулся мяча, который затем от ноги Дино Микановича влетел в нижний правый от бросившегося за ним Покатилова угол ворот.

Гостям этот гол явно придал силы, но до явно опасных моментов у ворот соперника дело у них не доходило. На 68-й минуте в обеих командах произошли замены. Вскоре появившийся на поле полузащитник сборной Габона и «Црвены Звезды» Гелор Канга, ставший в 2016 году вместе с Покатиловым серебряным призером чемпионата России в составе «Ростова», получил шанс сравнять счет, но его бывший одноклубник выбил в прыжке мяч из правого нижнего угла.

А вот воспитанник испанской «Барселоны» камерунский защитник Маки Баньяк, перешедший в «Кайрат» накануне матчей с «Црвеной Звездой» из стана ее главного соперника по чемпионату Сербии белградского «Партизана», своего шанса не упустил. На 79-й минуте при розыгрыше углового удара на левом краю атаки после навеса Оганесяна игроки гостевого клуба выбили мяч из своей штрафной площади. Однако, только что вышедший на замену полузащитник сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов головой сделал передачу вперед Вороговскому, который в одно касание ударом через себя переправил мяч в центр штрафной площади, а открывшийся там новичок алматинского клуба также в касание поразил ворота гостей - 2:1. До конца матча счет не изменился.

Ответная встреча пройдет в Белграде 28 июля.

Фото instagram.com/f.c.kairat