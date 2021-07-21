Сегодня под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание МВК по недопущению распространения COVID-19, передает NUR.kz. На заседании были рассмотрены вопросы организации исполнения поручений президента, данных на совещании по эпидситуации в стране 19 июля. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Вице-премьер, заслушав доклады представителей госорганов, поручил в кратчайшие сроки принять следующие меры по исполнению поручений президента:

разработать и внести конкретный план оперативных действий по недопущению распространения КВИ с учетом появления новых штаммов;

проработать вопрос регистрации отечественной вакцины QazVac во Всемирной организации здравоохранения и дальнейшего ее продвижения на рынки третьих стран, разработать дорожную карту в данном направлении;

проработать вопрос ужесточения требований к соблюдению карантинных ограничений;

сформировать выездные бригады для оказания методической помощи регионам с низкими темпами вакцинации;

внести конкретные предложения по обеспечению дооснащения отделений реанимации и служб скорой медицинской помощи в соответствии с протоколами диагностики и лечения коронавируса;

принять меры по решению вопроса централизованного закупа препарата "Ремдесивир" для лечения больных коронавирусом;

Министерству внутренних дел совместно с другими заинтересованными госорганами создать межведомственную специальную группу по пресечению подделки паспортов вакцинации;

Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Национальной палатой "Атамекен" и Минздравом упростить требования по включению субъектов бизнеса в программу Ashyq.

Тугжанов отметил важность работы мониторинговых групп и поручил МВД и акиматам активизировать данную работу.

Кроме того, МВК принято решение ужесточить меры в отношении лиц с "красным" и "желтым" статусами, посещающих общественные места. Речь идет о случаях, которые регистрируются через приложение Ashyq.

Теперь имена нарушителей с "красным" статусом карантинного режима будут опубликованы в средствах массовой информации, говорится в сообщении на сайте премьер-министра.

Также вице-премьер дал конкретные поручения руководителям госорганов и акиматам регионов по усилению разъяснительной работы по части иммунизации, а также повышению охвата вакцинацией населения от КВИ.

Напомним, 19 июля в ходе совещания по эпидситуации в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что многие казахстанцы с "красным" и "желтым" статусами посещают общественные места, не боясь штрафов. В связи с этим он поручил ужесточить требования за несоблюдение карантинных ограничений. Читайте также Цой рассказал о планах по вакцинации детей и подростков в Казахстане

Стоит отметить, что в одном лишь городе Алматы за период с конца апреля по 15 июля к ответственности привлекли 65 граждан, которые пытались посетить общественные места с "красным" статусом в Ashyq.