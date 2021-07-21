Имена казахстанцев с "красным" статусом, нарушающих карантин, будут публиковать в СМИ
Сегодня под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание МВК по недопущению распространения COVID-19, передает NUR.kz. На заседании были рассмотрены вопросы организации исполнения поручений президента, данных на совещании по эпидситуации в стране 19 июля. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов
Вице-премьер, заслушав доклады представителей госорганов, поручил в кратчайшие сроки принять следующие меры по исполнению поручений президента:
- разработать и внести конкретный план оперативных действий по недопущению распространения КВИ с учетом появления новых штаммов;
- проработать вопрос регистрации отечественной вакцины QazVac во Всемирной организации здравоохранения и дальнейшего ее продвижения на рынки третьих стран, разработать дорожную карту в данном направлении;
- проработать вопрос ужесточения требований к соблюдению карантинных ограничений;
- сформировать выездные бригады для оказания методической помощи регионам с низкими темпами вакцинации;
- внести конкретные предложения по обеспечению дооснащения отделений реанимации и служб скорой медицинской помощи в соответствии с протоколами диагностики и лечения коронавируса;
- принять меры по решению вопроса централизованного закупа препарата "Ремдесивир" для лечения больных коронавирусом;
- Министерству внутренних дел совместно с другими заинтересованными госорганами создать межведомственную специальную группу по пресечению подделки паспортов вакцинации;
- Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Национальной палатой "Атамекен" и Минздравом упростить требования по включению субъектов бизнеса в программу Ashyq.
Тугжанов отметил важность работы мониторинговых групп и поручил МВД и акиматам активизировать данную работу.
Кроме того, МВК принято решение ужесточить меры в отношении лиц с "красным" и "желтым" статусами, посещающих общественные места. Речь идет о случаях, которые регистрируются через приложение Ashyq.
Теперь имена нарушителей с "красным" статусом карантинного режима будут опубликованы в средствах массовой информации, говорится в сообщении на сайте премьер-министра.
Также вице-премьер дал конкретные поручения руководителям госорганов и акиматам регионов по усилению разъяснительной работы по части иммунизации, а также повышению охвата вакцинацией населения от КВИ.
Напомним, 19 июля в ходе совещания по эпидситуации в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что многие казахстанцы с "красным" и "желтым" статусами посещают общественные места, не боясь штрафов. В связи с этим он поручил ужесточить требования за несоблюдение карантинных ограничений. Читайте также Цой рассказал о планах по вакцинации детей и подростков в Казахстане
Стоит отметить, что в одном лишь городе Алматы за период с конца апреля по 15 июля к ответственности привлекли 65 граждан, которые пытались посетить общественные места с "красным" статусом в Ashyq.
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