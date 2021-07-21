Вопрос об этом журналисты задали сегодня, 21 июля, на брифинге в РСК руководителю департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по Костанайской области Мурату МУРАТБЕКОВУ. Пресс-конференция была посвящена тому, как новые технологии повлияли на систему выплаты пособий.

- В прошлом году пенсию повышали два раза: в начале года и с апреля. В этом году повышение было только в начале года. Ожидается ли второе повышение? - спросили журналисты.

- Многие люди пенсионного возраста получают сегодня информацию в Интернете, там очень много фейковой информации, - ответил Муратбеков. - Например, писали что повышение будет с 1 мая, потом - что с 1 июля. Необходимо получать информацию из достоверных источников: это сайт нашего Министерства труда и соцзащиты населения. Все изменения в законодательстве касательно социальных органов можно найти там. В этом году повышение произошло один раз - 1 января. Пока что какого-то дополнительного повышения не предвидится.

- Ожидается ли повышение пособий для детей-инвалидов?

- Сейчас по инициативе депутатов парламента совместно с нашим министерством ведется работа по внедрению групповой принадлежности детей-инвалидов в возрасте от 7 до 16 лет. Это увеличит размер пособия для этих детей. Данный законопроект прошел все необходимые слушания.

Муратбеков отметил, что в департамент труда поступает много заявлений о несогласии граждлан с размером государственной гарантии при определении размера пенсии.

- Если человек за время участия в накопительной системе произвел перечисление обязательных пенсионных взносов на 1 млн тенге и перед выходом на пенсию с учетом инфляции, необходимых доплат сумма на его счету составила 900 000 тенге, то госгарантию выплатят в размере 100 000 тенге, - пояснил привел пример руководитель дерартамента. - Государство гарантирует, что меньше, чем вы перечислили в ЕНПФ, с учетом уровня инфляции, вы не получите. Если сумма превышает, то в госгарантии мы отказываем.

Муратбеков напомнил, что сейчас предусмотрена возможность назначения пособий на рождение и по уходу за ребенком, пособий по инвалидности и потере кормильца, пособий многодетным матерям и многодетным семьям, пенсионные выплаты по возрасту в проактивном формате - без участия услугополучателя. Все необходимые сведения берутся из базы данных госорганов.

- По итогам 2020 года 90% услуг оказываются в дистанционном формате и доступны на портале egov.kz, - подчеркнул Муратбеков.

Фото РСК