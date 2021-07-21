Проект приказа об отмене с 1 октября надбавок медикам представили для публичного обсуждения, передает Informburo.kz.

Минздрав опубликовал проект приказа об отмене с 1 октября надбавок для медработников, задействованных в борьбе c пандемией Covid-19.

Надбавки и доплаты за работу в особых психоэмоциональных и вредных условиях труда с 1 октября введут для следующих категорий медработников:

врачи реаниматологи-анестезиологи;

инфекционисты;

анестезисты отделений реаниматологии и анестезиологии;

эпидемиологи;

психологи и социальные работники ПМСП;

работники Центра ядерной медицины;

врачи-паталогоанатомы.

С 1 августа предлагается снизить размеры существующих надбавок на 50%. Таким образом размеры выплат составят:

первая группа риска – 10 МРЗП;

вторая группа риска – 5 МРЗП;

третья группа риска – 2,5 МРЗП.

С 1 октября эти надбавки выплачиваться не будут.

Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 4 августа.