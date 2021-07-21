По прогнозам синоптиков, 22-24 июля по области местами, преимущественно днем, пройдут дожди с грозами. В четверг дождь может сопровождаться шквалом. В областном центре 22-23 июля ожидается переменная облачность без осадков, в субботу - кратковременный дождь, гроза.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В четверг ночью будет 15-20 градуса тепла, на юге 23 градуса, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Днём воздух прогреется до 33-38 градусов, но на севере столбики термометров не поднимутся выше 30°С. В пятницу ночная температура составит 17-22°С, на юге 25°С. Днем ожидаем 30-35, на юге 38°С. В субботу будет чуть-чуть прохладнее - ночью термометры покажут 17-22, на юге 25°С; днем 27-32, на юге 35 градусов.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг и пятницу: ночью 18-20°С, днём 33-35°С. В субботу: ночью 20-22°С, днём 30-32°С.

Ветер в четверг юго-восточный, в пятницу южный, в субботу - юго-западный. Средняя скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с, местами с усилениями до 15-20 м/с.