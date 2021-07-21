Сплит-система — не единственный способ охладить помещение в жаркую летнюю погоду. Эксперты «Е-каталог» подготовили практические советы, которые помогут перенести температурные рекорды с комфортом.

Напольный вентилятор

Один из наиболее популярных и распространенных способов снизить температуру в квартире. Вентиляторам отдают предпочтение из-за простоты использования, мобильности и отсутствия необходимости в монтаже. Кроме того, они остаются в числе наиболее бюджетных устройств, освежающих микроклимат. Стоимость напольных моделей колеблется в пределах 8300−55000 тенге и зависит от мощности, типа конструкции, дополнительных функций, числа режимов и скоростей. Сравнение цен в каталоге — залог выгодной покупки вентилятора, соответствующей бюджету и желаемым характеристикам.

Чтобы ускорить процесс охлаждения, эксперты советуют поставить перед прибором емкость с ледяной водой.

Охладитель

Если нет возможности установить кондиционер, можно использовать воздухоохладитель. Такая техника не просто понижает температуру в квартире, а увлажняет воздух и очищает его от загрязнений. В некоторых моделях предусмотрена возможность дополнительной загрузки льда или аккумуляторов холода, что ускоряет понижение температуры.

Принцип работы устройства основан на прохождении воздуха через фильтр, смоченный в холодной воде. Внешне охладители схожи с переносными кондиционерами, но по сути между приборами мало общего. Климатизаторы, в отличие от кондиционеров, функционируют полностью в закрытом помещении и не требуют сообщения с внешней средой, не сушат воздух и работают без применения химических веществ (фреона).

Плотные шторы

Защитить помещение от солнечных лучей — важный этап в достижении комфортной температуры. Это значит, что нужно сосредоточиться на окнах — основном источнике света. В такой ситуации эксперты советуют выбирать из нескольких вариантов — использовать плотные рулонные шторы или жалюзи, повесить шторы блэкаут, которые обеспечивают светоизоляцию до 85% или установить ставни. Альтернативный способ защититься от палящего солнца — наклеить на окна светоотражающую фольгу.

Проветривание и электроприборы

Каждый включенный в сеть бытовой электроприбор выделяет тепло и нагревает воздух. Поэтому старайтесь ограничить использование компьютера, телевизора и утюга. Эти правила касаются и приготовления пищи. В особенно жаркие дни не включайте духовку и реже используйте плиту, лучше отдать предпочтение микроволновке. Отключите полотенцесушитель. Ванну можно превратить в аккумулятор холода, наполнив ее водой со льдом.

Проветривать квартиру лучше рано утром или поздно вечером, когда температура воздуха еще не поднялась или уже опустилась. Открывать окна днем можно только в тех комнатах, куда не заглядывает солнце или проникновению палящих лучей препятствует крона деревьев.

Влажная уборка и цветы

Не стоит недооценивать влажную уборку. В квартире с вымытыми полами и отсутствием пыли гораздо легче дышать. Важно: в летнее время уберите ковры, тяжелый текстиль, подушки и покрывала, которые хорошо накапливают тепло.

Очистить воздух и понизить его температуру помогут и комнатные растения. Регулярный полив и опрыскивание листьев из пульверизатора способствует охлаждению воздуха.

Однако нужно помнить, что применение каждого способа в отдельности малоэффективно. Максимального результата можно добиться в сочетании с другими методами.

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