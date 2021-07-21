Генеральный директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто заявил о возможности отмены соревнований в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Sky Sports.

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Муто заявил, что если будет всплеск заболеваний, то организаторы соберут экстренное совещание и Игры могут быть отменены.

"Мы не можем предсказать, какое будет количество случаев заражения коронавирусом. Мы подумаем о том, что нам следует делать, когда возникнет такая ситуация", - сказал японский представитель.

По результатам ПЦР-тестов, которые были взяты 19 и 20 июля, на Олимпиаде в Токио выявлено еще 10 новых случаев заражения коронавирусом.

Одним из заболевших оказался спортсмен не из Японии, принадлежность которого к конкретной стране в сообщении не уточняется. Также положительные результаты дали тесты члена персонала одной из прибывших в Японию команд и восьми подрядчиков, работающих на Олимпиаде.

Всего с 1 июля в Токио был выявлен 81 случай заражения среди иностранцев и японцев, имеющих отношение к проведению Игр, включая спортсменов, персонал и членов делегаций. Из них четыре положительных теста на коронавирус сдали спортсмены и персонал сборных из тренировочных лагерей, расположенных за пределами Токио.

Ранее в Японии заявили, что только 26 соревнований Олимпиады пройдут со зрителями, остальные 724 - при пустых трибунах. С 12 июля по 22 августа в Токио и префектуре Окинава будет действовать режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии. Игры в этом году должны пройти с 23 июля по 8 августа.