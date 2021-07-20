Дежурный наряд УССО Костанайской области 19 июля спас тонущую женщину на охраняемом объекте «Кызыл-Жарское водохранилище» в Лисаковске. Подробности происшествия сообщила сегодня пресс-служба департамента полиции.

Примерно в 19 часов 25 минут старшина полиции Талгат Издыбаев при обхода охраняемой территории услышал крики о помощи. Присмотревшись, он увидел в воде, примерно в 50 м от моста, женщину, которая звала на помощь, течением ее несло к шлюзам водохранилища.

"Талгат Издыбаев, предупредив напарника, старшину полиции Вячеслава Маличева о случившемся, взял спасательный круг и веревку, незамедлительно спустился с моста и, встав на бетонные волнорезы, кинул спасательный жилет женщине. Убедившись, что женщина ухватилась за круг, веревкой подтянул ее и вытащил на берег. После сотрудники управления специализированной службы охраны Костанайской области вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении.

Женщина пояснила, что, поспорив с подругой, собиралась переплыть на другой берег, но сил не хватило и начала тонуть. Она поблагодарила сотрудников полиции.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО