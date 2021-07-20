В регионе продолжается увеличиваться число людей, заболевших КВИ за сутки. За 19 июля в области зарегистрировано 133 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,72%. Днем ранее зафиксировали 126 заболевших, темп прироста равнялся 0,69%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 37, Аркалык – 28, Рудный – 25, Аулиекольский район – 9, Мендыкаринский район – 8, Лисаковск – 7, по 4 случая - в Денисовском, Жангельдинском, Костанайском и им. Б. Майлина районах, 2 случая в Карасуском районе, 1 случай в Узункольском районе.

- 80 обследованы по самообращению, 31 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 22 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 100 с симптомами заболевания, 33 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 19 июля 2021 г. зарегистрировано 18 406 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16 991 человек.