Завершилась самая известная и престижная многодневная велогонка «Тур де Франс», проводимая во Франции ежегодно в июле с 1903 года. Гонка включает в себя 21 этап, а ее общая протяженность в этом году составила 3 414,4 км.

Фото astanapremiertech.com

Казахстанский гонщик Алексей Луценко из велокоманды «Астана», на счету которого победа на одном из этапов этой супермногодневки в прошлом году, на этот раз в преддверии Олимпиады в Токио боролся за высокое место в итоговой генеральной классификации. И после четвертого этапа он максимально приблизился к первой десятке, поднявшись на 11 строчку общего зачета.

Пятый этап, а это была гонка с раздельным стартом на 27,2 км, Луценко завершил с десятым результатом и поднялся на пятую строчку генеральной классификации. После седьмого самого длинного этапа, протяженностью 249,1 км казахстанский гонщик опустился на восьмое место. Но уже следующий этап он провел великолепно, завершив его 11-м и поднявшись на третью строчку общего зачета. Правда, после финиша следующего этапа казахстанец опустился на восьмое место, ниже которого до конца гонки не опускался, и впервые в своей карьере финишировал в десятке сильнейших на «Тур де Франс», заняв в итоговой генеральной классификации седьмое место и отстав от победителя «Большой петли» (неофициальное название этой многодневки) Тадея Погачара из Словении (команда «UAE-Team Emirates»), время которого составило 82 часа 56 минут 36 секунд, на 12 минут 23 секунды. Второе место занял Йонас Вингегор из Дании («Jumbo-Visma») с отставанием 5.20, а третьим стал Ричард Карапас из Эквадора («INEOS Grenadiers») с отставанием 7.03.

Из казахстанских гонщиков последний раз в десятке сильнейших на «Тур де Франс» был олимпийский чемпион в групповой шоссейной гонке Александр Винокуров, занявший в 2005 году итоговое пятое место.

Именно в групповой велогонке на шоссе уже в субботу, 24 июля, примет старт на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Алексей Луценко, а также еще два казахстанских велогонщика Вадим Пронский и Дмитрий Груздев. На предстоящей Олимпиаде Луценко выступит и в гонке с раздельным стартом, которая пройдет 28 июля.