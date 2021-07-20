Вчера, 19 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги конференций, по итогам которой своих возможных соперников узнали казахстанские клубы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото: УЕФА©

Так, если "Тобол" пройдет хорватский "Хайдук", то сыграет с победителем пары "Аполлон" (Кипр) - "Жилина" (Словакия).

Если "Астана" во втором раунде обыграет греческий "Арис", то в следующем этапе сыграет с победителем пары КуПС (Финляндия) - "Ворскла" (Украина).

"Шахтер", в случае удачного исхода в противостоянии с румынской "Стяуа", в третьем раунде будет соперничать с "Колосом" (Украина).

Игры этой стадии пройдут 5 и 12 августа.

Матчи же второго раунда намечены на 22 и 29 июля.