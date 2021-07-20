Определились соперники "Тобола" в третьем раунде Лиги конференций
20 июля 2021, 12:29 | Спорт
Вчера, 19 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги конференций, по итогам которой своих возможных соперников узнали казахстанские клубы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото: УЕФА©
Так, если "Тобол" пройдет хорватский "Хайдук", то сыграет с победителем пары "Аполлон" (Кипр) - "Жилина" (Словакия).
Если "Астана" во втором раунде обыграет греческий "Арис", то в следующем этапе сыграет с победителем пары КуПС (Финляндия) - "Ворскла" (Украина).
"Шахтер", в случае удачного исхода в противостоянии с румынской "Стяуа", в третьем раунде будет соперничать с "Колосом" (Украина).
Матчи же второго раунда намечены на 22 и 29 июля.
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