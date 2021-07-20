"Тобол" подписанием лучшего бомбардира "Актобе" Игоря Сергеева совершил один из самых громких трансферов летнего заявочного периода. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как усилилась атака костанайцев, и задается вопросом, зачем им столько центрфорвардов?

Фото: ФК "Актобе"©

"Тобол" решил не отставать от "Кайрата", который предпринял самое внушительное усиление в текущее трансферное окно.

Костанайцы в этом сезоне впервые за долгие годы имеют шансы на чемпионство и не могут простаивать, пока алматинцы активничают на рынке. Подписание Сергеева - безусловный успех для "Тобола". Это красноречивое подтверждение притязаний на титул.

Форвард сборной Узбекистана стал третьим центральным нападающим и девятым легионером в клубе. Это вынуждает "Тобол" отзаявить одного их иностранцев или внести взнос в размере 35 миллионов тенге за использование дополнительной позиции легионера. По слухам, команду может покинуть французский фингер Жереми Манзорро.

Приход Сергеева усиливает конкуренцию в центре нападения. Но в то же время костанайцам предстоит решение проблемы с перебором трех одноплановых, почти равноценных игроков на одну позицию. Помимо узбекского легионера, есть еще серб Неманья Николич и грузинский форвард Элгуджа Лобжанидзе.

Очевидно, что Сергеев пришел не для того, чтобы быть на подхвате. Возможно, ему будет отведена основная роль. Если выбирать из оставшихся игроков, то статистические данные Николича выглядят убедительнее - восемь мячей и один ассист в 17 матчах против трех мячей с двумя ассистами у грузинского форварда. У Сергеева семь голов и одна результативная передача в 18 играх.

Вероятно, исходя из календаря "Тобола", такой подбор форвардов нужен для ротации, и Лобжанидзе здесь будут доверены менее значимые матчи, например, в Кубке Казахстана. В чемпионате и Лиге конференций будет доверено выступать Сергееву и Николичу. Тем более, по сравнению с грузинским нападающим, у них идет игра. Вообще Лобжанидзе пока не оправдывает авансов, выданных ему. В предыдущие сезоны грузин стабильно забивал по восемь голов за "Тараз" и "Кайсар", поучаствовав в гонке бомбардиров КПЛ-2020. Но "Тобол" он не усилил. Поэтому подписание Сергеева точно нельзя назвать лишним и бесполезным.

Напомним, в Кубке Казахстана "Тобол" одержал две победы и с шестью очками лидирует в таблице группы B.

22 июля костанайцы в квалификации Лиги конференций сыграют в Хорватии с "Хайдуком" (Сплит). Ответная встреча пройдет в Казахстане через неделю.