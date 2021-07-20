Правообладатель установил цену лицензии на трансляцию Игр на 123% больше, чем в 2016 и 2018 годы, передает Informburo.kz.

Республиканские телеканалы Казахстана не смогли договориться о трансляции XXXII летних Олимпийских игр в Токио, сообщает пресс-служба АО "РТРК "Казахстан".

В сообщении говорится, что право прямой трансляции Олимпийских игр в Токио принадлежит компании Dentsu Inc.

"Корпорация "Казахстан" и АО "Хабар" вели переговоры с Dentsu Inc. о возможности трансляции летних Олимпийских игр в Казахстане республиканскими телеканалами Qazaqstan, Qazsport и "Хабар" с 2019 года. Однако, несмотря на длительные переговоры, прийти к договорённости стороны пока не смогли. Причина заключается в том, что правообладатель установил цену лицензии на трансляцию Игр на 123% больше, чем в 2016 и 2018 годы", – сообщили в РТРК "Казахстан".

Отмечается, что телеканалы Qazaqstan, Qazsport и "Хабар" готовятся к информационной поддержке казахстанских спортсменов, выступающих на Олимпиаде. У телеканалов есть возможность получения фото и видеоматериалов Национального олимпийского комитета и крупных зарубежных информационных агентств.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Сборная Казахстана имеет 97 лицензий по 27 видам спорта.