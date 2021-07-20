Для этого предлагается 100% вакцинация педагогов и вакцинация школьников старше 12 лет, передает Informburo.kz.

О мерах, необходимых для возврата в новом учебном году к оффлайн обучению в школах, рассказал министр здравоохранения Алексей Цой на совещании по эпидемиологической ситуации под председательством президента, сообщает сайт Минздрава.

В докладе говорится, что с учётом поручения президента по возврату в новом учебном году к оффлайн обучению в школах, министерство проанализировало и адаптировало подходы по обеспечению безопасности школьников, рекомендованные ВОЗ.

Для этого предлагаются следующие меры:

100% вакцинация педагогов;

вакцинация школьников старше 12 лет;

соблюдение санитарных норм и дифференцированный подход к введению карантина (перевод на онлайн обучение);

усиление работы психологов и социальных работников;

тестирование при наличии симптомов;

мониторинг состояния здоровья школьников профильными специалистами.

Ранее министр рассказал о договорённости с компанией Pfizer о поставке 2 млн доз вакцины. Вакциной Pfizer планируют прививать детей и подростков.

"Вакцинация однозначно только в добровольном формате, только с согласия родителей. Мы просто предоставляем эту возможность привить своих детей. Вы знаете, сколько у нас обращений в министерство с просьбой найти вакцины, чтобы защитить детей. К сожалению, для взрослых мы даём такую возможность, а для детей возможности нет помочь им. Это право выбора родителей", – заявил Алексей Цой.

Прививать детей в Казахстане будут с 12 лет.

Министр отметил, что вакцина Pfizer пока единственная, рекомендованная ВОЗ для применения детям и подросткам.

"Спутник" проводит такие исследования, по QazVac – по законодательству Казахстана клинические исследования на детях запрещены. Мы не проводим", – сказал глава Минздрава.