Глава Минздрава сообщил президенту, что нужно для возврата в новом учебном году к оффлайн обучению в школах
Для этого предлагается 100% вакцинация педагогов и вакцинация школьников старше 12 лет, передает Informburo.kz.
О мерах, необходимых для возврата в новом учебном году к оффлайн обучению в школах, рассказал министр здравоохранения Алексей Цой на совещании по эпидемиологической ситуации под председательством президента, сообщает сайт Минздрава.
В докладе говорится, что с учётом поручения президента по возврату в новом учебном году к оффлайн обучению в школах, министерство проанализировало и адаптировало подходы по обеспечению безопасности школьников, рекомендованные ВОЗ.
Для этого предлагаются следующие меры:
- 100% вакцинация педагогов;
- вакцинация школьников старше 12 лет;
- соблюдение санитарных норм и дифференцированный подход к введению карантина (перевод на онлайн обучение);
- усиление работы психологов и социальных работников;
- тестирование при наличии симптомов;
- мониторинг состояния здоровья школьников профильными специалистами.
Ранее министр рассказал о договорённости с компанией Pfizer о поставке 2 млн доз вакцины. Вакциной Pfizer планируют прививать детей и подростков.
"Вакцинация однозначно только в добровольном формате, только с согласия родителей. Мы просто предоставляем эту возможность привить своих детей. Вы знаете, сколько у нас обращений в министерство с просьбой найти вакцины, чтобы защитить детей. К сожалению, для взрослых мы даём такую возможность, а для детей возможности нет помочь им. Это право выбора родителей", – заявил Алексей Цой.
Прививать детей в Казахстане будут с 12 лет.
Министр отметил, что вакцина Pfizer пока единственная, рекомендованная ВОЗ для применения детям и подросткам.
"Спутник" проводит такие исследования, по QazVac – по законодательству Казахстана клинические исследования на детях запрещены. Мы не проводим", – сказал глава Минздрава.
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