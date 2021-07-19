ДТП произошло 19 июля около 16.00 на кольце на ул. Карбышева и Строительная. Фото в редакцию "НГ" прислали читатели. По словам очевидцев, женщина за рулем KIA не справилась с управлением и врезалась в автобус маршрута №3.

- Установлено, что водитель машины KIA, передвигаюсь по ул. Карбышева на ул. Строительная по кольцевому движению, не справилась с рулевым управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновения с маршрутным автобусом, - прокомментировали аварию в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В результате дорожно-транспортного происшествия в травмпункт городской больницы с различными травами обратились три человека.

Водители направлены на медицинское освидетельствование. По факту ДТП собран материал, разбирательство еще продолжается.