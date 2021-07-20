Плохое известие пришло на днях – скончался знакомый. Юрист, чуть старше меня, вполне здоровый парень. Кто-то с ним работал из близких друзей, кто-то учился. Лично знали друг друга. Осталась семья, несовершеннолетние дети. Сгорел от ковида за несколько дней.

А в начале прошлой недели другой знакомый ушел. Тоже вполне здоровый парень, тоже меньше сорока, в банке работал. Тоже ковид и тоже очень быстро.

Еще недавно от новостей в Интернете становилось нехорошо. То один известный человек скончался, то другой. Слава Сэ, Меньшов, Мамонов. Но то новости, новости всегда воспринимаются проще. Всегда думаешь – ну в возрасте люди, наверное, в группе риска. Деталей не знаешь. А теперь никакие новости не нужны. Теперь вотсап-чаты вместо новостей. Друзья пересылают – этого помнишь, работали вместе? Скончался на днях. Пять дней назад в "Фейсбуке" пост писал – а сейчас уже нет человека. Этот дельта-штамм, такое ощущение, никого особо не жалеет, ни молодых, ни старых. Быстро действует, страшно. Кого-то спасти успевают, кого-то – нет.

А на этом фоне противники вакцин бесчинствуют. Диванные вирусологи. Инстаграмные врачи. Специалисты, которые о вреде вакцины слышали от знакомых, которые тоже такие же специалисты. Эксперты по вотсап-рассылкам. Анонимные знатоки из телеграма. Читаешь таких в Интернете – и волосы дыбом встают. Особенно когда люди, которых ты лично знаешь, умирают.

Этот пост не для антиваксеров, нет. С теми спорить бесполезно. У тех коллективный разум заменяет свой собственный. Им бесполезно доказывать одну простую вещь – да, вакцина не идеальна, но ничего лучше нет. Не придумали пока ничего лучше. Есть такое выражение – лучше, чем ничего. Любая вакцина – это лучше, чем ничего. Особенно когда «ничего» - это смерть.

Им бесполезно статистику приводить. Нашей статистике они не верят и любой другой тоже. Вот в США есть статистика – среди умерших от короны невакцинированных 99,5 процентов. То есть почти сто процентов тех, кто вакцину поставил, выживают. Вопрос не в том, заболеешь или нет – вопрос в том, что, заболев, не умрешь. У нас в стране такая же статистика. Не верят. Бесполезно убеждать.

Это не для антиваксеров пост. Это пост для людей, которые сомневаются. Которые пока по разным причинам не успели. Которые недавно, как я, переболели. Которые ждут западные вакцины – друзья, есть шанс не дождаться. Любая вакцина лучше, чем ничего. Чем больше вакцинированных – тем меньше шанс заболеть и умереть. У меня, у вас, у моих родителей, у ваших. У моих и ваших детей – дети ведь болеть начали, вот что плохо.

А антиваксеров я убеждать уже не хочу. Я пару раз пытался, и меня кем только не назвали, и в чем только не обвиняли. Антиваксеров убедит естественный отбор. Это будет очень жесткое и абсолютно окончательное убеждение. Другое, к сожалению, не действует.

Автор - юрист, живет в Алматы

Публикуется с согласия автора

Статья опубликована в блоге Yerzhan Yessimkhanov в Facebook