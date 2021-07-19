По прогнозам синоптиков, во вторник, 20 июля, на территории области местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и туман. В среду осадков не ожидается. В областном центре в ближайшие два дня дожди не прогнозируются.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- Ночью во вторник по области ожидаем, 12-17, на юге области 20 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днем будет +25...+30, на юге +33°С. В среду ночная температура останется такой же, как и во вторник, а дневная будет немного выше: термометры покажут +27...+32, на юге +35°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью +13...+15°С, днём +27...+29°С. В среду: ночью +14...+16°С, днём +30...+32°С.

Во вторник ветер ожидается северо-восточный ветер скоростью 7-12 м/с, местами возможны усиления до 9-14 м/с. В среду прогнозизируется юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с.