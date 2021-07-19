Новое постановление, ужесточающее карантин в регионе, сегодня, 19 июля, подписал главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев. Документ вступает в силу уже с 00.00 20 июля.

Фото из архива "НГ"

Среди прочих ограничений - запрет движения общегородского транспорта в выходные дни. Курсировать будут только дачные маршруты.

Объектам общественного питания разрешено работать до 18.00, в выходные и праздничные дни работать запрещено вовсе. Но для тех, кто подключен к Ashyq, предусмотрен более щадящий режим: работа до 20.00 каждый день.

ТРЦ, торговым домам, магазинам в части реализации непродовольственных товаров разрешили работать до 18.00, а в выходные дни объектам свыше площадью 2 000 кв. м работать запрещается.

Все ограничения прописаны в постановлении.