В Костанае в минувшие выходные прошли сразу два республиканских турнира по триатлону: чемпионат РК среди атлетов категорий Elite и U23, а также IV этап Кубка «TEMIRADAM».

Впереди 750 м плавания, 20 км велогонки и 5 км бега

В чемпионате приняли участие триатлеты из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Акмолинской и Костанайской областей, соревновавшиеся на олимпийской дистанции, которая состоит из плавания на 1500 м, велогонки на 40 км и бега на 10 км.

Лучший результат среди представителей Костанайской области показала член национальной сборной Казахстана Арина Шульгина, занявшая с результатом 2 часа 16 минут и 31 секунда второе место среди женщин в категории Elite и пропустившая вперед спортсменку из Нур-Султана Екатерину Шабалину (2:10.45). Третье место среди женщин заняла Дарья Бычкова из Алматы - 2:16.56.

Шульгина, занимающая лучшие позиции среди казахстанских спортсменок в континентальном (7) и мировом (62) рейтингах, в этом году уже становилась чемпионкой Казахстана на дистанции суперспринта (плавание 300 м, велогонка 8 км, бег 2 км).

Ксения Морозова: осталось пробежать всего лишь 5 км

Среди мужчин в категории Elite призовую тройку составили Иван Тутукин из Нур-Султана с результатом 1:56.20, Темирлан Темиров из Акмолинской области - 1:57.26 и еще один представитель Акмолинской области Аян Бейсенбаев - 1:58:25.





Первый этап для эстафетной команды TOP100CROSS позади

Среди спортсменов до 23 лет победителями соревнований стали представители Нур-Султана Бисултан Каиров (2:24.22) и Надежда Бекмаганбетова (2:18.24).

В рамках второго соревновательного дня на старт вышли участники IV этапа Кубка «TEMIRADAM», соревновавшиеся на спринтерской дистанции триатлона: плавание 750 м, велогонка 20 км и бег 5 км. В этапе выступали спортсмены двух категорий - Pro (профессионалы) и Age Group (любители), а также эстафетные команды. Всего на IV этапе Кубка «TEMIRADAM» было зарегистрировано 155 участников. В категории Pro победители определялись в абсолютном зачете, а в категории Age Group - в девяти возрастных группах.

Среди профессионалов лучшими были у мужчин представитель клуба Nomad TriClub Дарын Конысбаев (1:00.58), а у женщин, как и в первый день, Екатерина Шабалина (1:07.37).

Старейший участник IV этапа Кубка «TEMIRADAM» Виктор Русяев

В категории Age Group абсолютно лучший результат показала Айна Усенова из Нур-Султана - 1:18.27, выступавшая в возрастной группе 25-29 лет. А вот у мужчин лучший результат - 1:09.05 - показали сразу три участника: Антон Портнягин (25-29 лет), Ержан Серикбаев (40 лет – 44 года) и Сергей Бондаренко (45-49 лет), представлявшие клуб Ironqazaqstan и ставшие победителями в своих возрастных группах.

На дистанции велоэтапа Вячеслав Гаранин

Костанайские спортсмены также смогли пробиться на пьедестал почета в своих возрастных группах. Сильнейшим среди мужчин 30-34 лет стал мастер спорта международного класса, двукратный чемпион мира по полиатлону Ануар Козыбаев (1:12.00). В возрастной группе 45-49 лет второе место занял Вячеслав Гаранин (1:11.52). Также вторым стал Виктор Русяев (1:56.56), выступавший в возрастной группе 60 лет и старше. В шаге от пьедестала в группе 30 лет - 34 года оказалась дебютировавшая в триатлоне Ксения Морозова (1:54.06), которой помешал показать более высокий результат прокол колеса на первой половине дистанции велогонки.

В зачете эстафетных команд первой на финише была команда из Костаная TOP100CROSS в составе Ивана Павлины (плавание), Никиты Радаева (велогонка) и Василия Белоусова (бег) - 1:06.41.

Фото Сергея БИРКЛЕ