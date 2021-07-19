Сначала в частной лаборатории женщине в ответ на вопросы о получении медотвода от вакцинации сообщили о стоимости услуги в 120 000 тенге. Но позже знакомая посоветовала ей человека, который сделает медотвод гораздо дешевле.

Иллюстративное фото indiapost.com

- Женщина, имеющая гипертонию и астму, в разговоре со своей знакомой посетовала на требование директора школы к учебному году иметь паспорт вакцинации. Знакомая поделилась с учительницей номером человека, который может сделать справку за 20 000 тенге. И действительно, справка на следующий день после оплаты была доставлена ей домой, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.- Однако, проконсультировавшись с коллегой, женщина заподозрила подделку, так как в справке не хватало некоторых данных.

Возмущенная учительница направилась разбираться в государственную поликлинику, от которой был якобы сделан медотвод, где встретилась с заместителем главного врача по контролю качества медицинских услуг. Медицинский руководитель незамедлительно сообщила о подделке в полицию.

- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 385 ч. 3 УК РК (подделка документов), которой предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 4-х лет, - отметили в полиции. - По уголовному делу проводятся оперативные и следственные мероприятия, направленные на его раскрытие и привлечения правонарушителей к ответственности.