Интернет-мошенники представились сотрудниками банка и не только уговорили женщину отдать все свои накопления и заработную плату, но и оформили на нее кредит в 1,5 млн тенге.

- Жительнице поселка в Мендыкаринском районе позвонили из якобы банка и сообщили, что ей необходимо погасить кредит. Она объяснила, что кредитной задолженности у нее не может быть, так как она его не оформляла, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - На следующий день тот же «менеджер» спросил, есть ли у нее накопления. При этом он сообщил, что ее сбережения находятся под угрозой и необходимо ее финансы перевести на страховую карту банка.

Поддавшись на уговоры и заверения о финансовой безопасности, потерпевшая сообщила все свои персональные данные и банковские реквизиты и в течение трех дней перечислила все свои сбережения мошенникам, включая деньги, которые были на банковской зарплатной карте. Кроме того, мошенники оформили на нее полтора миллиона тенге кредита. Общая сумма ущерба от преступления составили более 8 миллионов тенге.

- Это одна из популярных схем, которую в настоящее время используют мошенники, которые, как правило, находятся на территории другого государства, - отметили в полиции. - Сотрудники полиции Мендыкаринского района сейчас расследуют это уголовное дело. Еще раз предупреждаем граждан о бдительности при поступлении таких или других звонков, связанных с переводами денег или запросом на персональные данные. При этом необходимо обращаться в полицию незамедлительно.

Как добавили в пресс-службе, начала года зарегистрированно более 900 фактов интернет-мошенничеств.