За прошедшие сутки, 18 июля, в регионе зарегистрировано 126 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,69%. Днем ранее было зафиксировано 124 заболевших, темп прироста был на уровне 0,68%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 30, Рудный – 27, Аркалык – 23, по 9 случаев - в Житикаре, Костанайском и Мендыкаринском районах, 7 случаев - в Аулиекольском районе, по 5 случаев - в Лисаковске и районе им. Б. Майлина, по 1 случаю - в Алтынсаринском и Денисовском районах.

- 85 обследованы по самообращению, 35 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 6 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 80 с симптомами заболевания, 46 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 18 июля 2021 г. зарегистрировано 18 273 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16 911 человек.